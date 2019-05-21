"Arzuladığımız Süper Lig'e yükseleceğiz" – Fotomaç – 21 Mayıs 2019
21 Mayıs 2019, Salı
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"Arzuladığımız 'e yükseleceğiz"

Kulüp Başkanı : "Tüm gücümüzü ve isteğimizi sahaya yansıtıp, arzuladığımız 'e yükseleceğiz"

" yolculuğundaki mimarımız, taraftar olacak"

1. Lig play-off ilk etabında yarın 'u konuk edecek olan 'in kulüp başkanı , arzuladıkları Süper Lig'e yükseleceklerini söyledi.

Konukoğlu, yaptığı açıklamada, oldukça zorlu geçen ligi, play-off'lara katılma hakkı kazanarak tamamladıklarını anımsattı.

Artık tüm konsantrasyonlarını önlerindeki 3 maçta toplayacaklarını ifade eden Konukoğlu, "Bundan sonraki maçlarda hata şansımız yok. Tüm gücümüzü ve isteğimizi sahaya yansıtıp, arzuladığımız Süper Lig'e yükseleceğiz. Tüm sezon verdiğimiz emeği hasat etmek için son viraja girdik." diye konuştu.

Bu süreçte en güçlü kozlarının ise taraftar olacağını anlatan Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep, şehir yapısı ve taraftar kalitesiyle Süper Lig'i fazlasıyla hak eden bir şehir. Gaziantep'in beklediği Süper Lig'e yükselmesi için de önümüzde 270 dakika var. Taraftarımızla birleşerek, hep birlikte 270 dakika boyunca tek vücut olacağız. Süper Lig yolculuğundaki mimarımız, taraftar olacak. Bu kulvardaki evimizde olacak tek maçımız var. O da yarın oynayacağımız Osmanlıspor maçı. Tüm Gaziantep'i stadyuma bekliyoruz."

  1. 21.05.2019
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