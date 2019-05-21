Denizlispor'da sadece 7 oyuncu kaldı
Spor Toto 1'inci Lig'de son hafta İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 yenerek Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Abalı Denizlispor'da pazar günü yapılan kupa töreni sonrası takımda sadece 7 oyuncu kaldı.
İskelet kadroyu koruyup nokta transferler yapmayı planlayan yeşil-siyahlılarda resmi olarak sadece Mbamba, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz, Kehinde ve Recep Niyaz'ın mukaveleleri devam ederken, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat birçok oyuncunun ay sonunda kulüple resmen bağının kopacağını söyledi.
Yönetimde 6 kişilik transfer komitesi oluşturduklarını ifade eden Fırat, "Zaman kaybetmeden Süper Lig'de başarılı olacak takımı kuracağız. Süper Lig'in çok zorlu olacağını biliyoruz. Transferde titiz davranmalıyız. Bütçemize de dikkat etmeliyiz. Kalmasını istediğimiz futbolcular olacak. Aramızdan ayrılanlar da olacak. Profesyonel ligde duygusallığa yer yok. En yetenekli futbolcuları bütçemiz dahilinde takıma Denizlispor'a getireceğiz" diye konuştu.
Yeni sezon için kolları sıvayan teknik direktör Yücel İldiz'in de yönetime geniş çapta rapor vereceği bildirildi.
- 21.05.2019
- Güncelleme: 21.05.2019 13:18
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
Denizlispor'da sadece 7 oyuncu kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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