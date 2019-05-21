Denizlispor'da sadece 7 oyuncu kaldı
21 Mayıs 2019, Salı
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Denizlispor'da sadece 7 oyuncu kaldı

Denizlispor'da sadece 7 oyuncu kaldı

1'inci Lig'de son hafta İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 yenerek 'e şampiyon olarak yükselen Abalı Denizlispor'da pazar günü yapılan kupa töreni sonrası takımda sadece 7 oyuncu kaldı.

İskelet kadroyu koruyup nokta transferler yapmayı planlayan yeşil-siyahlılarda resmi olarak sadece Mbamba, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, , Kehinde ve 'ın mukaveleleri devam ederken, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat birçok oyuncunun ay sonunda kulüple resmen bağının kopacağını söyledi.

Yönetimde 6 kişilik komitesi oluşturduklarını ifade eden Fırat, "Zaman kaybetmeden 'de başarılı olacak takımı kuracağız. Süper Lig'in çok zorlu olacağını biliyoruz. Transferde titiz davranmalıyız. Bütçemize de dikkat etmeliyiz. Kalmasını istediğimiz futbolcular olacak. Aramızdan ayrılanlar da olacak. Profesyonel ligde duygusallığa yer yok. En yetenekli futbolcuları bütçemiz dahilinde takıma Denizlispor'a getireceğiz" diye konuştu.
Yeni sezon için kolları sıvayan teknik direktör 'in de yönetime geniş çapta rapor vereceği bildirildi.

  1. 21.05.2019
  2. Güncelleme: 21.05.2019 13:18
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