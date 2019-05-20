Cenk Tosun’dan Denizlispor formalı şampiyonluk paylaşımı
İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Milli futbolcu Cenk Tosun, Spor Toto 1. Lig'i 72 puanla lider tamamlayarak Süper Lig'e çıkan Denizlispor'un formasını giyerek paylaşımda bulundu. Cenk paylaşımında, "Süper Lig'e hoş geldin Horoz" ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu Cenk Tosun, 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen ege temsilcisi Denizlispor'un şampiyonluğunu, yeşil-siyahlı formayı giyip sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Spor Toto 1. Lig'i lider olarak tamamlayıp şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Denizlispor'un şampiyonluğunu kutladı.
"SÜPER LİG'E HOŞ GELDİN HOROZ"
Yeşil-siyahlı formayı giyip fotoğraf çektiren Tosun, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Şampiyon Denizlispor. Süper Lig'e hoş geldin Horoz" yazısıyla paylaştı. Paylaşımı Denizlisporlu binlerce taraftar beğenirken, fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
- 20.05.2019
- Güncelleme: 20.05.2019 14:32
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Süper Lig'de gelenek bozulmadı
Toplam 1
Yorum
İMPARATOR FATİH TERİM tebrikler İmparator yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederiz
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Rodallega ile görüşme
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspor da tavan ücret 3-4 milyon olmalı isteyen devam eder ?
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Muslera tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
GS LI MUSLERA İKİ GS DASIN. MUSLERA MUSLERA MUSLERA YİNE MUSLERA. SENİ SEVİYORUZ MUSLERA ,SEVİYORUZ SENİ MUSLERA
Cenk Tosun’dan Denizlispor formalı şampiyonluk paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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