Cenk Tosun’dan Denizlispor formalı şampiyonluk paylaşımı
20 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Cenk Tosun’dan Denizlispor formalı şampiyonluk paylaşımı

’dan formalı şampiyonluk paylaşımı

Cenk Tosun’dan Denizlispor formalı şampiyonluk paylaşımı

ekibi Everton'da forma giyen Milli futbolcu , 1. Lig'i 72 puanla lider tamamlayarak 'e çıkan 'un formasını giyerek paylaşımda bulundu. Cenk paylaşımında, "Süper Lig'e hoş geldin Horoz" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu , 9 yıl aradan sonra 'e yükselen ege temsilcisi 'un şampiyonluğunu, yeşil-siyahlı formayı giyip sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 1. Lig'i lider olarak tamamlayıp şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Denizlispor'un şampiyonluğunu kutladı.

"SÜPER LİG'E HOŞ GELDİN HOROZ"

Yeşil-siyahlı formayı giyip fotoğraf çektiren Tosun, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Şampiyon Denizlispor. Süper Lig'e hoş geldin Horoz" yazısıyla paylaştı. Paylaşımı Denizlisporlu binlerce taraftar beğenirken, fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

  1. 20.05.2019
  2. Güncelleme: 20.05.2019 14:32
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cenk Tosun’dan Denizlispor formalı şampiyonluk paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN