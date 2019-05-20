Play-off hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maçlarının hakemleri belli oldu.
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maçlarının hakemleri belli oldu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kritik maçlarda görev alacak hakemler şöyle;
Adana Demirspor-Hatayspor: Halis Özkahya
Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
Büyük heyecana sahne olacak ve Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek play-off müsabakaları 22 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Bu karşılaşmaların rövanşları ise 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.
Final İstanbul'da
Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu play-off finali ise İstanbul'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in birincisi ve ikincisinin ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takım İstanbul'da belli olacak. İstanbul'da 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak play-off final maçının stadı ve saati daha sonra açıklanacak.
- 20.05.2019
- Güncelleme: 20.05.2019 16:47
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Süper Lig'de gelenek bozulmadı
Toplam 1
Yorum
İMPARATOR FATİH TERİM tebrikler İmparator yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederiz
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Rodallega ile görüşme
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspor da tavan ücret 3-4 milyon olmalı isteyen devam eder ?
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Muslera tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
GS LI MUSLERA İKİ GS DASIN. MUSLERA MUSLERA MUSLERA YİNE MUSLERA. SENİ SEVİYORUZ MUSLERA ,SEVİYORUZ SENİ MUSLERA
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