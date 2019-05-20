Play-off hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maçlarının hakemleri belli oldu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kritik maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

Adana Demirspor-Hatayspor: Halis Özkahya

Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

Büyük heyecana sahne olacak ve Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek play-off müsabakaları 22 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Bu karşılaşmaların rövanşları ise 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Final İstanbul'da

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu play-off finali ise İstanbul'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in birincisi ve ikincisinin ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takım İstanbul'da belli olacak. İstanbul'da 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak play-off final maçının stadı ve saati daha sonra açıklanacak.