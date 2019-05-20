Gençlerbirliği'nden Mert Nobrey'e veda klibi
Başkent'in köklül kulüplerinden Gençlerbirliği, futbolu bırakan Mert Nobre için veda klibi hazırladı. Klipte duygusal anlar yaşadığı görülen Mert Nobre 20 senelik futbol kariyerine 13 kupa sığdırdı.
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