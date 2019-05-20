Galatasaray taraftarı ile Denizlispor taraftarı birbirine girdi - Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray taraftarı ile Denizlispor taraftarı birbirine girdi

Galatasaray taraftarı ile Denizlispor taraftarı birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 33. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında şampiyonluk mücadelesi verdiği Medipol Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi Feghouli ve Onyekuru'nun attığı gollerle 2-1 kazandı. Galatasaray bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'deki şampiyonluk sayısını 22'ye çıkardı.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:59 Güncelleme: 20.05.2019 13:06
Galatasaray taraftarı ile Denizlispor taraftarı birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, elde ettiği başarıyı taraftarıyla kutladı. Ancak bu kutlamaya gölge düşüren bir olay yaşandı. İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray taraftarı ile Denizlispor taraftarı birbirine girdi

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından takım otobüsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen sarı-kırmızılı ekip, taraftarıyla buluştu.

Galatasaray taraftarı ile Denizlispor taraftarı birbirine girdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin balkonundan taraftarları selamladı.

Galatasaray taraftarı ile Denizlispor taraftarı birbirine girdi

Terim'in balkona gelişiyle meşaleler yakıp, havai fişek atan sarı-kırmızılı taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarında bulundu. Yapılan tezahüratlara bir süre eşlik eden Terim, şampiyonluk için hazırlanan özel tişörtü üstünden çıkartarak bir taraftara verdi.

Galatasaray taraftarı ile Denizlispor taraftarı birbirine girdi

Ardından futbolcular ve teknik heyette yer alan diğer isimler de balkonda yerlerini alarak taraftarların tezahüratlarına eşlik etti. Birçok futbolcu, taraftarlara "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN