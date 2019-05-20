Galatasaray taraftarı ile Denizlispor taraftarı birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 33. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında şampiyonluk mücadelesi verdiği Medipol Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi Feghouli ve Onyekuru'nun attığı gollerle 2-1 kazandı. Galatasaray bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'deki şampiyonluk sayısını 22'ye çıkardı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:59 Güncelleme: 20.05.2019 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





