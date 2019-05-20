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Galatasaray taraftarı ile Denizlispor taraftarı birbirine girdi
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 33. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında şampiyonluk mücadelesi verdiği Medipol Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi Feghouli ve Onyekuru'nun attığı gollerle 2-1 kazandı. Galatasaray bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'deki şampiyonluk sayısını 22'ye çıkardı.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:59
Güncelleme: 20.05.2019 13:06
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Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, elde ettiği başarıyı taraftarıyla kutladı. Ancak bu kutlamaya gölge düşüren bir olay yaşandı. İşte ayrıntılar...
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Türk Telekom Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından takım otobüsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen sarı-kırmızılı ekip, taraftarıyla buluştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin balkonundan taraftarları selamladı.
Terim'in balkona gelişiyle meşaleler yakıp, havai fişek atan sarı-kırmızılı taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarında bulundu. Yapılan tezahüratlara bir süre eşlik eden Terim, şampiyonluk için hazırlanan özel tişörtü üstünden çıkartarak bir taraftara verdi.
Ardından futbolcular ve teknik heyette yer alan diğer isimler de balkonda yerlerini alarak taraftarların tezahüratlarına eşlik etti. Birçok futbolcu, taraftarlara "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı.