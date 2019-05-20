Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Terim hakkında şok sözler söyledi. Avcı'nın bu sözlerine flaş bir yanıt geldi...
20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:02
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etmiş, Malatya'nın kaptanı Adem Büyük ile Abdullah Avcı arasında sinirler gerilmişti.
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Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma olmuştu.
Mücadelenin ardından Adem'in hiçbir zaman muhatabı olmadığını söyleyen Abdullah Avcı şöyle konuşmuştu;
"Hiçbir şekilde de olmadı. 10 senedir bu ligde kimin ne olduğunu herkes biliyor.
Geçen sene Malatya lig maçı ve hazırlık maçında yaptıklarından dolayı özür dileyen bir oyuncudan bahsediyoruz.