Cenk Tosun’dan formalı paylaşım
Aslen Denizli'li olan Cenk Tosun, 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen yeşilsiyahlı takımın şampiyonluğunu, sosyal medyadan kutladı. Formayı sırtına geçiren Tosun, "Şampiyon Denizlispor. Süper Lig'e hoş geldin Horoz" mesajını paylaştı
- 21.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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