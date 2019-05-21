Cenk Tosun’dan formalı paylaşım – Fotomaç – 21 Mayıs 2019
21 Mayıs 2019, Salı
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’dan formalı paylaşım

Cenk Tosun’dan formalı paylaşım
Aslen 'li olan , 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen yeşilsiyahlı takımın şampiyonluğunu, sosyal medyadan kutladı. Formayı sırtına geçiren Tosun, "Şampiyon Denizlispor. Süper Lig'e hoş geldin Horoz" mesajını paylaştı
  1. 21.5.2019
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