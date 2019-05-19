Kupa İlhan Cavcav'ın kabrinde

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nin kazandığı kupa, merhum onursal başkan İlhan Cavcav'ın kabrine götürüldü.

Spor Toto 1. Lig'de bir yıl mücadele ettikten sonra 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'e tekrar dönenen kırmızı-siyahlılarda kulüp yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, taraftarlar ve Cavcav ailesi, kupayı İlhan Cavcav'ın kabrinin bulunduğu Cebeci Asri Mezarlığı'na getirdi.

Duaların okunmasının ardından açıklama yapan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Babamıza verdiğimiz sözü tutmanın huzurunu yaşıyoruz." dedi.

İlhan Cavcav gibi büyük bir başkanın ve spor adamının eksikliğini sadece kendilerinin değil futbol dünyasının da hissettiğini dile getiren Murat Cavcav, "İnanıyorum artık babam daha huzurlu. Evladım dediği kulübü ait olduğu lige döndü. 1. Lig macerasını hiç uzatmadan döndü. Biz camia olarak kupamızı ona getirdik ve 'Rahat uyu başkan' dedik." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yenisi olmadıklarına dikkati çeken Cavcav, "Kadromuzu bu lig için yeniden yapılandıracağız. Altyapımızdan çocuklarımızın da yer aldığı, güçlü ve rakiplerimizi Ankara'ya gelirken korkutan bir ekip oluşturacağız. Bunun çalışmalarına da vakit kaybetmeden başladık." diye konuştu.

Takım kaptanları Selçuk Şahin ve Ahmet Oğuz da duygularını ifade ettikten sonra kırmızı-siyahlı kafile mezarlıktan ayrıldı.