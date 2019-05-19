Denizlispor Süper Lig'e hazırlanacak – Fotomaç – 19 Mayıs 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Denizlispor 'e hazırlanacak

Denizlispor Süper Lig'e hazırlanacak

'e 9 yıl sonra geri dönen 'da planlaması da hafta içinde başlayacak.

'e 9 yıl sonra geri dönen 'da planlaması da hafta içinde başlayacak. başkanlığındaki yönetim kurulu ilk olarak 'le görüşecek. Kariyerinde Karabükspor ve Malatyaspor'un ardından Denizlispor'u da Süper Lig'e çıkaran tecrübeli teknik adamla yola devam etmeye sıcak bakan Ali Çetin, vakit kaybetmeden görüşmelerine de start verecek. Önce iç transferi bitirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Çetin, daha sonra dış transfere yöneleceklerini açıkladı.

Süper Lig için 70 milyon TL bütçe ayıracaklarını anlatan Başkan Çetin, "Daha önce 60 milyon TL olan transfer bütçesini 70 milyon TL'ye çıkardık. Ayıracağımız rakam 100 olsun diyenler oldu ancak bütçemiz kısıtlı. Pahada hafif ama kaliteli oyuncuları Denizlispor'a kazandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Teknik direktör Yücel İldiz ve futbolcu arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Çoğu takımda kalacak. İskeleti bozmayacağız. Ama gitmek isteyen olursa da yollarımızı ayıracağız. Hedefimizi Süper Lig'de ilk 5 olarak belirledik. Kuracağımız takımla bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

  1. 19.05.2019
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