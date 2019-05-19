Denizlispor Süper Lig'e hazırlanacak
Spor Toto Süper Lig'e 9 yıl sonra geri dönen Abalı Denizlispor'da yeni sezonun planlaması da hafta içinde başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'e 9 yıl sonra geri dönen Abalı Denizlispor'da yeni sezonun planlaması da hafta içinde başlayacak. Ali Çetin başkanlığındaki yönetim kurulu ilk olarak teknik direktör Yücel İldiz'le görüşecek. Kariyerinde Karabükspor ve Malatyaspor'un ardından Denizlispor'u da Süper Lig'e çıkaran tecrübeli teknik adamla yola devam etmeye sıcak bakan Ali Çetin, vakit kaybetmeden transfer görüşmelerine de start verecek. Önce iç transferi bitirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Çetin, daha sonra dış transfere yöneleceklerini açıkladı.
Süper Lig için 70 milyon TL bütçe ayıracaklarını anlatan Başkan Çetin, "Daha önce 60 milyon TL olan transfer bütçesini 70 milyon TL'ye çıkardık. Ayıracağımız rakam 100 olsun diyenler oldu ancak bütçemiz kısıtlı. Pahada hafif ama kaliteli oyuncuları Denizlispor'a kazandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Teknik direktör Yücel İldiz ve futbolcu arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Çoğu takımda kalacak. İskeleti bozmayacağız. Ama gitmek isteyen olursa da yollarımızı ayıracağız. Hedefimizi Süper Lig'de ilk 5 olarak belirledik. Kuracağımız takımla bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
- 19.05.2019
-
Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
-
Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
-
Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Denizlispor Süper Lig'e hazırlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.