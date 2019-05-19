Spor Toto 1. Lig'de gözler play-off'ta
Spor Toto 1. Lig'de son haftaya play-off hattı dışında giren Adana Demirspor, Altınordu'nun puan kaybettiği haftada Gençlerbirliği'ni yenerek play-off vizesi aldı.
Spor Toto 1. Lig'de son haftaya play-off hattı dışında giren Adana Demirspor, Altınordu'nun puan kaybettiği haftada Gençlerbirliği'ni yenerek play-off vizesi aldı.
Abalı Denizlispor'un son hafta zirveye çıktığı ligde yeşil-siyahlı ekiple Gençlerbirliği Süper Lig vizesi aldı. Hatayspor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep'in yanı sıra son haftaya ilk 6 dışında girmesine rağmen Adana Demirspor play-off'a kaldı.
Son hafta Süper Lig'i garantileyen Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, haftaya 5. sırada giren Altınordu'nun Giresunspor'a 3-1 yenilmesiyle kendisine play-off'ta yer buldu.
Play-off oynayacak 4 ekipten biri daha Süper Lig vizesi alacak.
Lige veda eden Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak.
GÖZLER PLAY-OFF'TA
22 Mayıs Çarşamba günü yarı final müsabakalarıyla başlayacak play-off'ta Hatayspor ile Adana Demirspor ve Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep karşılaşacak. Ekipler 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak finale çıkmak için mücadele edecek.
Bu sezon 24. kez uygulanacak play-off'ta Adana Demirspor ile Osmanlıspor beşinci, Gazişehir Gaziantep 4. ve Hatayspor 2. kez mücadele edecek. Bu takımlardan sadece Adana Demirspor play-off'ta bir kez mutlu sona ulaştı.
Hatayspor ile Adana Demirspor 25 yıl sonra birbirlerine rakip
Adana Demirspor play-off'tan Süper Lig'e yükselmeyi başardığı 1993-1994 sezonunda ilk turda Hatayspor'la eşleşmişti. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakada 1-0 kazanarak bir üst tura yükselen Adana Demirspor, iki takımın Süper Lig'e çıktığı o sezon Antalyaspor'la mutlu sona ulaşmıştı. Adana Demirspor ile Hatayspor 25 yıl sonra yine play-off'ta birbirlerine rakip oldu.
SON 10 SEZONDA EN FAZLA GOL ATILAN HAFTA
Spor Toto 1. Lig'de 34. ve son haftada atılan 42 gol, son 10 sezonda en fazla gol atılan hafta oldu. Ligde 2013-2014'te 6. hafta ile 2014-2015'te 26. haftada takımlar kırkar gol üretmişti.
2014-2015 sezonu 15. haftada 7, 2010-2011 sezonu 17. haftada ise sadece 8 gol atılmıştı.
- 19.05.2019
-
Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
-
Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
-
Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Spor Toto 1. Lig'de gözler play-off'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.