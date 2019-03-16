Ümraniye’de Çanakkale Şehitleri unutulmadı
16 Mart 2019, Cumartesi
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Ümraniye’de unutulmadı

Ümraniye’de Çanakkale Şehitleri unutulmadı

1. Lig’in 26. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, ’i konuk ederken, karşılaşma öncesinde unutulmadı.

1. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, taraftarı önünde 'i konuk ederken, karşılaşma öncesinde için pankart açıldı. İki takım futbolcularının birlikte taşıdığı pankartta 'Dirilişten Kurtuluşa bir duruştur ' ibaresi yer aldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi haftası nedeniyle karşılaşma öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 'nun talimatıyla bu hafta bütün liglerde Çanakkale Şehitleri için saygı duruşunda bulunulacak.

  1. 16.03.2019
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