Ümraniye’de Çanakkale Şehitleri unutulmadı

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, taraftarı önünde Gazişehir Gaziantep'i konuk ederken, karşılaşma öncesinde Çanakkale Şehitleri için pankart açıldı. İki takım futbolcularının birlikte taşıdığı pankartta 'Dirilişten Kurtuluşa bir duruştur Çanakkale' ibaresi yer aldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi haftası nedeniyle karşılaşma öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatıyla bu hafta bütün liglerde Çanakkale Şehitleri için saygı duruşunda bulunulacak.