Karabükspor’da yeni teknik direktör İlhan Özer
15 Mart 2019, Cuma
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Karabükspor’da yeni teknik direktör İlhan Özer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir 'da Taner Öcal'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

'un tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine kulübün asbaşkanı , profesyonel şube sorumlusu ve katıldı.


Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör İlhan Özer ile Metin Türker Tesisleri toplantı salonunda asbaşkanımız Necati Kodoloğlu ve profesyonel futbol şube sorumlumuz Atilla Burgaz'ın katılımlarıyla gerçekleşen tören ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.


İlhan Özer daha önce uzun yıllar Karabükspor'da forma giymiş, Karabükspor'un gençlik gelişim teknik sorumlusu yapmış ve geçmiş dönemlerde de A takımın teknik ekibinde görev yapmıştı.

  1. 15.03.2019
  2. Güncelleme: 15.03.2019 15:37
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