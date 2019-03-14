Manisaspor zor durumda

Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle 15 puanı silinen ve TFF 2. Lig'in dibine demir atan Manisaspor, tarihinin en zor günlerini geçiriyor.





Kasap esnafına olan borçlarından dolayı kupaları haczedilen siyah-beyazlılar, yaklaşık 8 aydan bu yana fatura borçlarını ödeyememeleri sebebiyle ısınmak için tenekede odun yakıyor, mum ışığı altında maçlara hazırlanıyor.





Yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası Süper Lig'den 2. Lig'in son sıralarına demir atan Manisaspor, elektrik, su ve doğal gazı kapatılan tesislerde zor şartlar altında antrenmanlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Tarihinin en zor günlerini geçiren, borçlarından dolayı elektriği, suyu ve doğalgazı olmayan tesiste antrenmanlara çıkan futbolcular, ısınmak için tenekede odun yakıyor, mum ışığı altında maçlara hazırlanıyor. Futbolcular, soğuk günleri de dinlendikleri odalarında yorgan altında geçiriyor.





"FATURALARI ÖDEYEMEZ DURUMA GELDİK"

Manisaspor İkinci Başkanı Altan Çakıcı, tüm Manisa'ya Manisaspor'u kurtarmak için çağrıda bulundu.

Çakıcı, "Manisaspor'un zor günlerinde göreve geldik. Yaklaşık 8 aydır bu göreve devam ediyoruz. Bizim buraya gelmemizin ana nedenlerinden biri Manisaspor sevdamızdır. Çünkü Manisaspor'un düştüğü durum ortadaydı. İyi yönetilmediğini gördük ve daha iyi yönetmek için göreve geldik. Kendi imkanlarımızla yaptığımız neticeler doğrultusunda her maça çıktık. Her deplasmanımıza gittik. Hiçbir şekilde problem yaşamadık. Her deplasmanda 25 bin lira, her iç sahada 7 bin lira masrafı karşılayarak bu noktaya geldik. Fakat şu an öyle bir noktadayız ki tesisimizin elektriği yok, doğal gazı kesik ve bunları karşılayamıyoruz.





10 ay boyunca elektrik faturası ödenmemiş. Geçmiş dönemdeki faturalarımızı ödemekten, önümüzdeki faturaları ödeyemez duruma geldik. Şu anda 80 bin lira elektrik, 80 bin lira da doğal gaz borcumuz var. Bu takım 18-19 yaşında genç kardeşlerimizden oluşmaktadır. Oyuncularımızın tamamı altyapıdan yetişmiş kardeşlerimizdir. Yaklaşık 10 öğrencimiz lise öğrencisidir. Üniversiteye hazırlananlar var. Tesisin elektriği kesildiğinden arkadaşlarımız mum ışığında ders çalışıyor. Dışarıda teneke içerisinde odun yakarak ısınıyorlar. Lütfen bu konuda tüm Manisa'yı göreve davet ediyoruz" diye konuştu.



