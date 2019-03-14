TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (13.03.19)
14 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (13.03.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (13.03.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (13.03.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

KILIÇ: "EN KRİTİK MAÇLARDAN BİRİ"

Giresunspor hocası cumartesi günü İstanbulspor ile yapılacak maçın önemine değindi. Kılıç, "Stratejik açıdan zor maç kazanırsak sıralamada bir takım daha altta kalacak" dedi.

ADANA DEMIR'İ YENECEĞIZ

Elazığ Sportif Direktörü Mustafa Aksu cumartesi 'i evine eli boş göndermek istediklerini ifade etti. Aksu, "3 puan bizim için çok önemli" dedi. Öte yandan ön libero Guidileye, Moritanya'nın maçı kadrosuna çağrıldı.

LEVENT ERİŞ'TEN DESTEK ÇAĞRISI

TFF 3. Lig'de zirve mücadelesi veren Kocaeli, Bayburt ve 'u yenip dipten çıkan Buca'da camiaya seslendi. Takımın 5 haftadır para alamadığını söyleyen Eriş, "Onur mücadelesi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

HOROZ'DAN HÜCUM

Denizlispor taraftarları, pazar günü Afyon'da kendilerine ayrılan 750 bileti 20 dakikada tüketti. Bilet alamayanlar, kulübe ek kontenjan başvurusu yaptı. Başkan Ali Çetin, "Girişimlerimiz sürüyor" yorumunu yaptı.

BALIKESiR'E ŞOK

Balıkesirspor'a eski oyuncuları Nuno Coelho ve 'a borçlarından dolayı CAS'tan 6 puan silme ve transfer yasağı ile karşı karşıya. Yönetim, 2 ay içinde borçların ödenmemesi durumunda ceza geleceğini bildirdi. Kulübün sıcak para arayışına girdiği belirtildi. Öte yandan pazar günü Bolu'ya gidecek Bal-Kes'te teknik direktör Giray Bulak, 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

ENGIN İPEKOĞLU ISTIFA ETTİ

TFF 2. Lig 'ta 7. basamaktaki Bodrumspor'da teknik direktör görevi bıraktı. Tecrübeli hoca ile birlikte teknik heyetin, futbolcuların ve kulüp personelinin 8 aydır maaşlarını alamadığı öğrenildi.

"FUAT ÇAPA UZUN SÜRE KALMALIDIR"

Son 4 maçta 2 puan alarak 16. sıraya gerileyen 'de Basın Sözcüsü Hüseyin Köksal, 'nın haksız eleştirildiğini belirtti. Köksal, "Kendisiyle uzun çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

SUAT KAYA: "İPLER ELİMİZDE"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Menemen'de Teknik Direktör , bu sezon işi şansa bırakmayacaklarını söyledi. Kaya, "İki sezon kıl payı kaçtı. İpler elimizde. 8 hafta kala lideriz ve zirveyi bu kez bırakmaya niyetimiz yok" dedi.

VAR SİSTEMİ 1. LİG'E GELMELİ

Altay'ın sol beki Özgür Özkaya Video Hakem Uygulaması'nın (VAR) 1. Lig'e gelmesi gerektiğini söyledi. 31 yaşındaki futbolcu, "Kalan her maç final. Hepsini kazanıp, play-off'u istiyoruz" dedi.

  1. 14.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (13.03.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN