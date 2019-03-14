TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (13.03.19)

KILIÇ: "EN KRİTİK MAÇLARDAN BİRİ"



Giresunspor hocası Kemal Kılıç cumartesi günü İstanbulspor ile yapılacak maçın önemine değindi. Kılıç, "Stratejik açıdan zor maç kazanırsak sıralamada bir takım daha altta kalacak" dedi.



ADANA DEMIR'İ YENECEĞIZ



Elazığ Sportif Direktörü Mustafa Aksu cumartesi Adana Demir'i evine eli boş göndermek istediklerini ifade etti. Aksu, "3 puan bizim için çok önemli" dedi. Öte yandan ön libero Guidileye, Moritanya'nın Burkina Faso maçı kadrosuna çağrıldı.



LEVENT ERİŞ'TEN DESTEK ÇAĞRISI



TFF 3. Lig'de zirve mücadelesi veren Kocaeli, Bayburt ve Çorum'u yenip dipten çıkan Buca'da Levent Eriş camiaya seslendi. Takımın 5 haftadır para alamadığını söyleyen Eriş, "Onur mücadelesi veriyoruz" ifadelerini kullandı.



HOROZ'DAN HÜCUM



Denizlispor taraftarları, pazar günü Afyon'da kendilerine ayrılan 750 bileti 20 dakikada tüketti. Bilet alamayanlar, kulübe ek kontenjan başvurusu yaptı. Başkan Ali Çetin, "Girişimlerimiz sürüyor" yorumunu yaptı.



BALIKESiR'E ŞOK



Balıkesirspor'a eski oyuncuları Nuno Coelho ve Andre Santos'a borçlarından dolayı CAS'tan 6 puan silme ve transfer yasağı ile karşı karşıya. Yönetim, 2 ay içinde borçların ödenmemesi durumunda ceza geleceğini bildirdi. Kulübün sıcak para arayışına girdiği belirtildi. Öte yandan pazar günü Bolu'ya gidecek Bal-Kes'te teknik direktör Giray Bulak, 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.



ENGIN İPEKOĞLU ISTIFA ETTİ



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. basamaktaki Bodrumspor'da teknik direktör Engin İpekoğlu görevi bıraktı. Tecrübeli hoca ile birlikte teknik heyetin, futbolcuların ve kulüp personelinin 8 aydır maaşlarını alamadığı öğrenildi.



"FUAT ÇAPA UZUN SÜRE KALMALIDIR"



Son 4 maçta 2 puan alarak 16. sıraya gerileyen Eskişehir'de Basın Sözcüsü Hüseyin Köksal, Fuat Çapa'nın haksız eleştirildiğini belirtti. Köksal, "Kendisiyle uzun çalışmak istiyoruz" diye konuştu.



SUAT KAYA: "İPLER ELİMİZDE"



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Menemen'de Teknik Direktör Suat Kaya, bu sezon işi şansa bırakmayacaklarını söyledi. Kaya, "İki sezon kıl payı kaçtı. İpler elimizde. 8 hafta kala lideriz ve zirveyi bu kez bırakmaya niyetimiz yok" dedi.



VAR SİSTEMİ 1. LİG'E GELMELİ



Altay'ın sol beki Özgür Özkaya Video Hakem Uygulaması'nın (VAR) 1. Lig'e gelmesi gerektiğini söyledi. 31 yaşındaki futbolcu, "Kalan her maç final. Hepsini kazanıp, play-off'u istiyoruz" dedi.