Eskişehir çıkış arıyor

Düşme hattında yer alan Eskişehirspor, bugün Altınordu'yu konuk edecek. Son dört maçta yalnızca 2 puan alan kırmızı- siyahlılar, taraftarının desteğiyle kabustan uyanmayı planlıyor. Teknik direktör Fuat Çapa, "3 puana ihtiyacımız var. Hem ateş hattından çıkmak hem de taraftara kendimizi affettirmek istiyoruz" dedi.