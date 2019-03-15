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15 Haziran 2019, Cumartesi
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çıkış arıyor

Eskişehir çıkış arıyor

Düşme hattında yer alan , bugün Altınordu'yu konuk edecek. Son dört maçta yalnızca 2 puan alan kırmızı- siyahlılar, taraftarının desteğiyle kabustan uyanmayı planlıyor. Teknik direktör , "3 puana ihtiyacımız var. Hem ateş hattından çıkmak hem de taraftara kendimizi affettirmek istiyoruz" dedi.

  1. 15.3.2019
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