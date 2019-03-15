Gençlerbirliği 96. yılda Anıtkabir’de - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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96. yılda Anıtkabir’de

Gençlerbirliği 96. yılda Anıtkabir’de

kuruluşunun 96. yılını kutladı. Önce Anıtkabir'e giden kırmızı- siyahlılar, Ata'nın huzuruna çıktı ve saygı duruşunda bulundu.

Başkent ekibi ardından 96 yıl önce kurulduğu, eski adı Sultanisi olan Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti. Coşkuyla karşılanan İbrahim Üzülmez ve oyuncular, sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
  1. 15.3.2019
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