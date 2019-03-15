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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Karabük’te Öcal dönemi bitti

Karabük’te Öcal dönemi bitti

1. Lig'e veda etmeye hazırlanan , teknik direktör Taner Öcal ile yollarını ayırdı.

Karşılıklı anlaşmayla ayrılan 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Herkes elinden geleni yaptı fakat beklediğimiz gelişmeler olmadı. Genç sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum" diyerek veda etti.
  1. 15.3.2019
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