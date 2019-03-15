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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Denizlispor’da barış sağlandı

Denizlispor’da barış sağlandı

Ümraniye maçında oyundan alınırken tepki gösteren 'li Kehinde ile teknik heyet arasındaki buzlar eridi.

Nijeryalı forvet, son idmanda 'den özür diledi. Tecrübeli hoca, bir aile olduklarını ve olayı büyütmenin anlamı bulunmadığını söyledi.
  1. 15.3.2019
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