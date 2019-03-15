26. haftanın hakemleri
Spor Toto 1. Lig'de 26. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
BUGÜN:
19.00: Eskişehir-Altınordu: Mert Güzenge
YARIN:
13.30: Ümraniye-Gazişehir: Erkan Özdamar 13.30: Elazığ-Adana Demir: M. Öğretmenoğlu 16.00: Giresun-İstanbulspor: Burak Şeker 16.00: Osmanlı-Hatayspor: Süleyman Abay
PAZAR:
13.30: A. Afyon-A. Denizli: Atilla Karaoğlan 13.30: Altay-Karabükspor: M. Ali Meteoğlu 16.00: Boluspor-Balıkesir: Yasin Kol 16.00: Adana-Gençlerbirliği: Emre Malok
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
26. haftanın hakemleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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