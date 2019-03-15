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15 Haziran 2019, Cumartesi
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26. haftanın hakemleri

26. haftanın hakemleri

1. Lig'de 26. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

BUGÜN:
19.00: Eskişehir-Altınordu: Mert Güzenge

YARIN:
13.30: Ümraniye-Gazişehir: Erkan Özdamar 13.30: Elazığ-Adana Demir: M. Öğretmenoğlu 16.00: Giresun-İstanbulspor: Burak Şeker 16.00: Osmanlı-Hatayspor:

PAZAR:
13.30: A. Afyon-A. Denizli: Atilla Karaoğlan 13.30: Altay-Karabükspor: M. Ali Meteoğlu 16.00: Boluspor-Balıkesir: Yasin Kol 16.00: Adana-Gençlerbirliği: Emre Malok

  1. 15.3.2019
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