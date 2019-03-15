Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer dönemi
15 Mart 2019, Cuma
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Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer dönemi

1. Lig ekiplerinden , teknik direktör ile sözleşme imzaladı.

Özer, kulübün Yenişehir'deki tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-mavili yapan sözleşmeye imza attı.

Özer, burada yaptığı konuşmada, Karabükspor'a gönülden bağlı olduklarını, hiçbir görevden kaçmayacaklarını söyledi.

Zor bir süreçten geçtiklerine dikkati çeken Özer, genç oyuncularla ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Törende, kulübün asbaşkanı Necati Kodoloğlu ve profesyonel futbol şube sorumlusu Atilla Burgaz da hazır bulundu.

  1. 15.03.2019
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