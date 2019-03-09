Adana'da golsüz beraberlik

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Orkun Aktaş, Bahtiyar Birinci

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Traore, Berk Yıldız, Pote (Dk. 73 Tayyib Talha Sanuç), Anderson (Dk. 57 Gladkyy), Hakan Bilgiç (Dk. 66 Kage), Süleyman Koç, Batuhan İşçiler, Levent Ayçiçek, Semih Güler, Rassoul

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Ayuk, Todorovic (Dk. 80 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Mathew (Dk. 61 Sinan Kurt), Mertan Caner Öztürk, Numan Çürüksu, Lumanza (Dk. 77 Galip Güzel), Anıl Karaer

Sarı kartlar: Dk. 18 Numan Çürüksu, Dk. 22 Ayuk, Dk. 64 Sinan Kurt, Dk. 71 Mertan Caner Öztürk, Dk. 85 Anıl Karaer, Dk. 88 Hasan Kılıç (Osmanlıspor), Dk. 43 Anderson (Adana Demirspor)

MAÇIN ARDINDAN

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Taraftarlarımızı evine 3 puanla göndermek isterdik. Ama önümüzde 9 maç, 27 puan var. Biz bu puanların hepsine talibiz" dedi.



Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ümit Özat, oynanan oyundan memnun olduğunu ve oyuncularını da kusursuz mücadelelerinden dolayı kutladığını belirterek, "Özellikle ilk yarı 4 tane net pozisyon yakaladık. Ancak değerlendiremedik. Bir tarafta puan rahatlığı olan bir Osmanlıspor, diğer tarafta da yeni bir seri yakalayan bir Adana Demirspor vardı. Benim için oyun galibiyet kadar değerliydi. Eksik oyuncularımızı elbette aradık ancak şu an gördüğünüz takımda oynattığınız oyuncuların hiçbiri gözünüzü arkada bıraktırmıyor. Biz inandıklarımızla yolumuza devam edeceğiz. Seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Ben böyle bir seyirci önünde antrenörlük yapmadım daha önce. Onları 3 puanla evlerine göndermek istedik. Ama önümüzde 9 maç, 27 puan var. Biz bu puanların hepsine talibiz" dedi.



"HAKEMLER KENDİ ANALİZİNİ YAPSIN"



Özat, 8. dakikada penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili de yorumlarda bulunarak, "Devre arasında pozisyona baktık ve çok net penaltıydı. İstanbulspor maçında olduğu gibi bu maçta da verilmeyen bir penaltı var. Biz haftaiçi analizden başımızı kaldıramıyoruz. Hakemler de kendi analizini yapsın. Futbolu bilmekle futbolu yorumlamak aynı şey değil. O penaltıyı vermeyeceksen hangi penaltıyı vereceksin? 8'inci dakikada öne geçseniz, bu oyun nerelere gidecek" diye konuştu.

OSMAN ÖZKÖYLÜ: "MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Biz düşündüğümüz çıkışları iyi yapabilsek belki etkili olabilirdik. Oyunun hakkı beraberlikti. Bence iyi bir oyun ve iyi bir sonuç oldu" dedi.



Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor, Adana Demirspor'la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Osman Özköylü, son 3 hafta çıkış yakalayan ve iyi performans sergileyen Adana Demirspor karşısında alınan 1 puana sevindiğini dile getirerek, "Taraftarının önünde de coşkuyla oynayan, onların coşkusuna saha içerisinde iyi cevap veren Adana Demirspor karşısında iyi bir maç çıkarttık. İlk 15 dakika Adana Demirspor'un istediği gibi bir oyun oldu. Tedbirlerimizi almamıza rağmen Adana Demirspor, savunmadan yaptığı yüksek toplarla ceza sahamızda çoğaldı. Bu bölgede kazandığımız topları daha akıllı kullanabilseydik, belki bu baskıdan çıkabilirdik. Ama ilk yarının son 25 dakikasında kontrolü tamamen elimize aldık. İkinci yarı ortada geçen bir maç oldu. Biz düşündüğümüz çıkışları iyi yapabilsek belki etkili olabilirdik. Oyunun hakkı beraberlikti. Bence iyi bir oyun ve iyi bir sonuç oldu" diye konuştu.