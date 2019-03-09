Giresunspor'dan kritik galibiyet

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Muhammed Reis'in kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Ishak eliyle çıkarttı. Hakem Volkan Özütoprak penaltı noktasını gösterdi. Penaltıya sebebiyet veren Ishak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltı atışında Dauda'nın şutunu kaleci Gökhan çıkardı.

29'uncu dakikada Volkan, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Ceza sahası çizgisinin hemen üstünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet, topu ağlara gönderdi: 1-0.

55'inci dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Dauda pasını Volkan'a verdi. Volkan uygun durumdaki Muhammet'i gördü. Muhammet'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

77'nci dakikada Çağlar'ın pas hatasında sol kanatta Akabueze topla buluştu. Bu oyuncu hızla içeri girip arka direğe ortaladı ve pozisyonu iyi takip eden Özgür Can, topu ağlara gönderdi: 2-1

88'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Adama, Burak'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muhammet'in maçın skorunu tayin etti: 3-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup etti.

MAÇIN ARDINDAN

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, haftalar sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kılıç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 12 hafta sonunda galip geldiklerine işaret etti.

Boluspor maçında aldıkları 3 puanla ligde yeni bir başlangıç yapacaklarını vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Kazanamasaydık çok acı tablolarla karşı karşıya kalabilirdik. Haftalar sonra kazandık, çok iyi ve mutlu olduk. İnşallah devamını getireceğiz. Önümüzdeki haftaki maçı da kazanarak daha rahat araya gitmek gerekiyor. Belki gücümüz ve kadromuz kazanmaya müsait ama çok stratejik bir maç kazandık. O bakımdan oyunun çok değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum."

Kılıç, oyuncuları da kutlayarak, "12 hafta sonra galip geldik. Bu bir başlangıç olacak." ifadesini kullandı.

BOLUSPOR CEPHESİ

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak ise kazanma adına oyuncularının ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Giresun'a play-off içerisinde olmak için kazanma adına geldiklerini dile getiren Kaynak, "Gergin bir maç olacağını, maçı 11 kişi bitirmemiz gerektiğini hep oyuncularıma hep söyledim. Sakin olup ayakta kalmamız gerektiğini... Maçın başında bir kırmızı kartla 10 kişi kaldık. 2-0 olduktan sonra biz de futbol oynamaya başladık. Rakip kaleyi tehdit eder olduk. Gol de bulduk. 10 kişi 90 dakika mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Kazanma adına oyuncularımız elinden gelen her şeyi yaptı. Kazanabilirdik de..." değerlendirmesinde bulundu.

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Volkan Özütoprak (xxx), Oğuz Kağan Çalışır (xxx), Bersan Duran (xxx)

GİRESUNSPOR: Kayacan (xx) - Berkan (xxx), Aykut (xxx), Çağlar (xxx), Hüsamettin (xxx), Da Silva (xx), Tevfik (xxx), Landel (xx), Volkan (xx) (Dk. 71 Emre x), Muhammet (xxx) (Dk. 90 Mehmet), Abiola Dauda (x) (Dk.59 Ba Adama xx)

BOLUSPOR: Gökhan (x) - Hayrullah (xx), Daniel Dimov (xx), Ümit (xx), Ufuk (x), İshak (?), Burak (xx), Mustafa (xx) (Dk.90 Mutlu), Akabueze (xx), Bilal Sebaihi (x) (Dk. 64 Vukadinovic x), Batuhan (x) (Dk. 64 Özgürcan xx)

SARI KARTLAR: Dauda, Hüsamettin (Giresunspor), Ümit Kurt (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 5 İshak (Boluspor)

GOLLER: Dk. 29, Dk. 55 ve Dk. 88 (P) Muhammet (Giresunspor) - Dk. 77 Özgürcan (Boluspor)