Eskişehirspor maçı öncesi Hatayspor’a moral
09 Mart 2019, Cumartesi
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maçı öncesi ’a moral

Eskişehirspor maçı öncesi Hatayspor’a moral

’a, maçı öncesinde taraftarları moral ve motivasyon ziyareti gerçekleştirdi.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden 'da, yarın oynanacak olan maçı öncesinde bordo-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek vermek amacı ile tesislerde futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret etti. Havai fişek gösterisi yapan Hatayspor'lu taraftarlar, daha sonra futbolcuları meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Hataysporlu futbolculara Eskişehirspor maçında başarılar dileyen Hatayspor taraftarları, daha sonra futbolculara ve Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a baklava ikram etti.

  1. 09.03.2019
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