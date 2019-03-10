Adana'da ses yok
10 Mart 2019, Pazar
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'da ses yok

Adana'da ses yok

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Demirspor evinde ile 0-0 berabere kaldı. Toplam 42 faulün yapıldığı maçta 7 sarı kart çıktı.

İki hafta önce Denizlispor'dan liderliği alan , son iki maçta aldığı sonuçlarla yerini kaybetti. Geçen hafta evinde Gazişehir'e boyun eğen başkent ekibi, Demirspor deplasmanında da 2 puan bırakarak ağır yara aldı. İlk 25 dakikada rakip kaleyi ablukaya alan buna rağmen skor üretemedi. Sert geçen maçta toplam 42 faul yapıldı. 7 sarı kartın çıktığı müsabakada gol olmayınca taraflar 1 puan aldı. Adana Demirspor, iki hafta sonra puan kaybederken play-off hattına girme şansını tepti. Maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselen Osmanlıspor ise; G.Birliği'nin bugün puan alması halinde şampiyonluk potasından çıkacak ve üçüncü sıraya gerileyecek.

REİS GİRESUN
12 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Giresunspor, 'u ile bozguna uğrattı. 6'da Muhammet Reis'in kullandığı serbest vuruşta topu eliyle çıkaran İshak kırmızı kart gördü ve penaltı çalındı. Penaltıyı Dauda kaçırdı. 29'da Muhammet Reis frikikten nefis avladı: 1-0. 56'da Muhammed Reis yine sahneye çıktı: 2-0. 77'de Özgürcan farkı 1'e indirdi. 87'de Adama Ba'nın kazandığı penaltıyı Muhammet Reis gole çevirdi: 3-1. Giresun altın değerinde 3 puan aldı.

  1. 10.3.2019
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