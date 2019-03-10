Altınordu deplasmanda güldü

MAÇIN ARDINDAN

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor karşısında alınan galibiyetin ilk 6 sıraya yakın olma adına büyük önem arz ettiği söyledi.



Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Geçen hata son dakikada yediğimiz golle berabere kalmıştık. Bunu telafi etmek istiyorduk. İstanbulspor sahasında pas oyunu oynayan bir takım. Belki son haftalarda bunu sonuca yansıtamamış olabilirler. Bizim de kazanmamız gereken bir maçtı. Topa sahip olarak rakibin baskısını kırmak istiyorduk. Maça da böyle başladık. Onların üzerimize gelmesini engelledik. Belli bölümde arka arkaya kazandıkları duran toplar ve yan toplarla baskı kurdular. Yan toplarda başarılıydık. Pozisyon vermedik. Bir hücum girişiminde kazandığımız topla 1-0 öne geçtik. Oyun lehimize dönmüştü. Kaptırdığımız topun ardından oyuncumuz kırmızı kart yedi. Sonraki süreçte yaklaşık 60-65 dakika 10 kişi oynadık. İstediğimiz şey oyunu geride kabul edip onlara alan bırakmamaktı. Alanları iyi kapattık. Belki skoru da artırabilirdik. İkinci yarı üretken bir oyun sergileyemedik. Skoru koruduk ve 3 puanla döndük. Bizim için çok değerli bir galibiyetti. İlk 6 sıraya yakın olmak için önemliydi" şeklinde konuştu.

İSTANBULSPOR CEPHESİ

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Altınordu'nun 38. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra oyunun hakimiyetini ele aldıklarını ancak yeteri kadar üretken olamadıklarını söyledi.



Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, sahasında Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Oyunun başında istediklerimizi yaptık. Pozisyon bulduk, atamadık. Daha sonra rakip gol buldu. Sonrasında 10 kişi kaldı. Oyunun kontrolünü aldık ancak üretken olamadık. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Telafisi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta, Muhsin Yıldırım'ın vuruşunda kaleci topu üstten kornere çeldi.

17. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda herkesi geçen topa Etoga, altıpas içinde dokundu. Altınordu savunması, meşin yuvarlağı son anda kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.

26. dakikada gelişen kontra atakta Sefa Yılmaz'ın pasıyla hareketlenen Anıl Koç'un ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

48. dakikada sol kanattan yapılan ortada Cajic'in kafa vuruşunu kaleci Erce son anda kornere çeldi.



Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Aydın xx, Murat Temel xx, Furkan Ürün xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Bauque x (Eslem dk. 29 xx), Wellington xx, Etoga xx, Duhan Aksu xx (Barış Örücü dk. 59 x), Muhsin Yıldırım xx, Onur Ergün xx, Ali Dere xx, Cajic x (Perovic dk. 70 x), Halil İbrahim Sönmez xx, İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: Umut, Murat, Ali, Görkem

Teknik Sorumlu: Orhan Çıkırıkçı

Altınordu: Erce Kardeşler xx, Kerim Alıcı xx, Sinan Osmanoğlu xx, Hasan Hatipoğlu xx, Yusuf Acer xx, Oğulcan Ülgün xx, Alican Özfesli x (Mehmet Murat dk. 46 xx), Muhammed Mert x (Berkay dk. 80 ?), Hüseyin Atakan Üner x (Mehmet Enes dk. 46 x), Anıl Koç xx, Sefa Yılmaz xx

Yedekler: Erhan, Serdar, Okan, Recep

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Anıl Koç (dk. 26) (Altınordu)

Kırımızı kart: Yusuf Acer (dk. 38) (Altınordu)

Sarı kartlar: Sefa Yılmaz (Altınordu), Ali Dere (İstanbulspor)