Zorlu mücadelenin galibi Boluspor

MAÇIN ARDINDAN

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenen Boluspor'da teknik direktör Orhan Kaynak, kazandıkları 3 puan için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Orhan Kaynak, içinde bulundukları kötü süreci hak etmeyen bir oyuncu gurubuna sahip olduklarını dile getirdi.

Takım olarak daha iyisini yapmaları gerektiğini vurgulayan Kaynak, "Bugün taraftarımızın önünde kazandığımız için mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Oyuncularım daha iyisini yapabilirler. Kapasiteleri var." diye konuştu.

Kaynak, takımın uzun süredir kazanamamalarından kaynaklanan sıkıntısının olduğunu dile getirerek, "Sahada her istediğiniz şeyi yapamıyorsunuz. Bugün iyi oyundan ziyade, aldığımız 3 puan için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

ÇIKIRIKÇI: "LİGİMİZ ENTERESAN"

İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı, maçta erken bir gol yediklerini hatırlatarak, "Rakip takım ilk dakikalarda gol buldu. Önce beraberliği sağladık. Sonra kendi hatamızdan bir gol daha yedik. İkinci yarı pozisyonlar yakaladık. Fırsatları değerlendiremeyince, karşılaşmayı 2-1 mağlup bitirdik. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha az hata yapıp, pozisyonları değerlendirip, galip gelmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Lig değerlendirmesi de yapan Çıkırıkçı, "Ligimiz enteresan. Şu an herkes herkesi yenebiliyor, herkes herkesten puan alabiliyor. Galip duruma gelen nedense oyun oynamaktan vazgeçiyor. Bu olay bütün takımlarda aynı şekilde devam ediyor. Bu ligde galip duruma geçtiniz mi yatacaksınız. Faulleri ağır kullanacaksınız. Galip gelmenin ne kadar kötü yolu varsa, onu deneyeceksiniz. Maalesef böyle bir sistem var." değerlendirmesinde bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akabueze'nin sert şutunda top ağlara gitti. 1-0

13. dakikada Boluspor ceza sahası içinde Diarra'nın Clesio'ya müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada Cajic'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 1-1

27. dakikada ceza sahası içine gönderilen ortaya yükselen kaleci Alperen Uysal, topu elinden kaçırdı. Oluşan karambolde topla buluşan Ümit Kurt'un sert şutunda top ağlara gitti. 2-1

53. dakikada ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Görkem'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

56. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Durak'ın şutunu kaleci kornere çeldi.

69. dakikada Bilazer'in ceza sahası içinde şutu direkten döndü.



Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ahmet Şimşek xx, Sezgin Çınar xx

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Ümit Kurt xxx, Diarr xx, Ufuk Budak xx, Matic Fink xx (Hayrullah Bilazer dk. 46 xx), İshak Çakmak xx, Sebaihi xx (Vukadinovic dk. 70 x), Akabueze xxx, Mustafa Durak xx, Guido Koçer xx, Batuhan Altıntaş xx (Mutlu Güler dk. 79 x)

Yedekler: Gökhan Köstereli, Özgür Can Özcan, D. Dimov, Abdurrahman Çağlar

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Etoga xx, Ali Aytemur xx, Duhan Aksu xx, Onur Ural xx (İbrahim Sönmez dk. 58 xx), Muhsin Yıldırım xx, Onur Ergün xx, Clesio xx (Perovic dk. 78 x), Cajic xx, Görkem Güven xx (Arif Morkaya dk. 88 ?), İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: Umut Kaya, Eslem Öztürk, Murat Duruer, Halil Çolak

Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı

Goller: Akabueze (dk. 4), Ümit Kurt (dk. 27) (Boluspor), Cajic (dk. 15 pen.) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Diarra, Sebaihi, Guido Koçer, Ümit Kurt (Boluspor), Onur Ergün (İstanbulspor)