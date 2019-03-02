Parola 3'te 3 – Fotomaç – 02 Mart 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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Parola 3'te 3

Parola 3'te 3

, şampiyonluğun şifresini verdi: “Sıradaki 3 maçı kazanırsak mutlu sona ulaşırız.”

1. Lig'i kasıp kavuran , için geri sayıma geçti. 10'da 10 yapan mor-sarılılar, yeni hedefini önümüzdeki 3 maçı kazanmak olarak belirledi. Play-off yarışı veren Gazişehir, ve Hatay'la karşılaşacak başkent ekibi, şampiyonluğun bu maçlardan geçtiğini düşünüyor.

FİNALE GELDİK
Osmanlıspor'un teknik direktörü de oyuncularıyla yaptığı toplantıda bu maçlara dikkat çekti. 10'da 10 yaptıklarını hatırlatan Özköylü, "Artık final haftalarına girdik. Önümüzdeki 3 maçta da direkt rakiplerimizle oynayacağız. Sıradaki 3 maçı kazanırsak devre dışı kalacaklar. Biz de mutlu sona bir adım yaklaşacağız" sözlerini sarf etti.

  1. 2.3.2019
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