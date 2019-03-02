Parola 3'te 3
Osman Özköylü, şampiyonluğun şifresini verdi: “Sıradaki 3 maçı kazanırsak mutlu sona ulaşırız.”
Spor Toto 1. Lig'i kasıp kavuran Osmanlıspor, Süper Lig için geri sayıma geçti. 10'da 10 yapan mor-sarılılar, yeni hedefini önümüzdeki 3 maçı kazanmak olarak belirledi. Play-off yarışı veren Gazişehir, Adana Demir ve Hatay'la karşılaşacak başkent ekibi, şampiyonluğun bu maçlardan geçtiğini düşünüyor.
FİNALE GELDİK
Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü de oyuncularıyla yaptığı toplantıda bu maçlara dikkat çekti. 10'da 10 yaptıklarını hatırlatan Özköylü, "Artık final haftalarına girdik. Önümüzdeki 3 maçta da direkt rakiplerimizle oynayacağız. Sıradaki 3 maçı kazanırsak devre dışı kalacaklar. Biz de mutlu sona bir adım yaklaşacağız" sözlerini sarf etti.
- 2.3.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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