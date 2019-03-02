Gazişehir deplasmanda güldü

Böylece Ankara ekibinin 12 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

MAÇIN ARDINDAN

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası Osmanlıspor'a konuk olan Gazişehir Gaziantep, maçı 1-0 kazandı. Sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı 3-2 kaybeden Gazişehir Gaziantep, Ankara'da soğuk havada oynanan maçta galip gelmesini bildi.



Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Osmanlıspor'u iyi analiz ettiklerini ifade etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında maçın değerlendirmesini yapan Altıparmak, "Öncelikle bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok istediğimiz bir maç oldu. Buraya gelirken tek hedef vardı o da galip gelmek. Bu ligin en kaliteli kadrosu bizde. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Ama sadece bir maç kazandık bunu büyütmemek lazım. Osmanlıspor galibiyeti bizim için hedefimize doğru yürümek adına güzel bir adım oldu. Motivasyon konuşması güzel bir konuşma oldu. Lakin daha önemlisi takımımıza olan inancımızı asla kaybetmedik. Osmanlıspor'u kendi silahıyla vurduk. Bekledik ve hızlı oyuncularımızla hücum ettik. Maçın başından sonuna kadar pozisyon üreten takım bizdik. Belki Sow bugün 3 gol atabilirdi fakat olmadı. Önemli olan maçı kazanmaktı" dedi.

OSMAN ÖZKÖYLÜ: "BU MAĞLUBİYET BİZİ HEDEFİMİZDEN ŞAŞIRTMAYACAK"

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayan Osmanlıspor evinde 1-0 kaybetti.



Osmanlıspor evinde ağırladığı Gazişehir Gaziantep takımına 1-0 mağlup oldu. Alınan bu mağlubiyetle birlikte hem zirve yarışında yara aldı hem de yenilmezlik serisini kaybetti. Osmanlıspor, aldığı mağlubiyetle Abalı Denizlispor'un kazandığı haftada puanını yükseltemedi.



Maçın ardından basın toplantısına katılan Osman Özköylü, "12 hafta sonra gelen bir mağlubiyet. Futbolun içinde olan sonuçlardan bir tanesi. 12 hafta boyunca oyuncularım muhteşem bir çaba sarf etti. Evet, bugün alınan sonuç üzücü ama oyuncularım müthiş bir çaba sarf ettiler. Yeteri kadar üretemedik. Rakip savunmada istediğimiz boşlukları bulamadık, bulduğumuzu da değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte bugün aldığımız mağlubiyetin telafisini yapacağız. Ben takımıma güveniyorum. Takımım gurur duyulacak işler yaptı bugüne kadar. Oyuncularım geriden gelip ligin zirvesine yükseldi. Gazişehir takımı ligin en kaliteli takımlarından biri futbola iyi yatırım yaptılar. Alınan bir mağlubiyet bizi asla hedefimizden şaşırtmayacak" dedi.



Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Yıldırım xx, Habib Tiryaki xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Caner xx, Sinan x (Beykan Şimşek dk. 56 x), Ayuk x (Gilles dk. 56 x), Burhan Eşer xx, Hasan xx, N'Diaye x, Muhammed x, Mertan xx (Galip dk. 67 x), Numan xx, Lumanza x

Yedekler: Abdulaziz, Atakan, Mehmet, Mathei

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Ahmet Kesim xx, Yalçın xx, Wanderson xx, Kerim xxx (Uğur dk. 88 ?), Segbefia xx (Kubilay dk. 79 ?), Oğulcan xx, Gökhan xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Oğuz xx, Moussa Sow xx (Kenan dk. 70 x)

Yedekler: Nihat, Poepon, Mücahit, Erhan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Kerim (dk. 14) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Mertan, (Osmanlıspor), Kerim, Mehmet, Günay, Kerim (Gazişehir Gaziantep)