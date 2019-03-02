Adana Demirspor Eskişehir'de güldü

MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada Erdal Akdari'nin uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Jesse'nin vuruşu kaleci Çağlar Şahin Akbaba'dan döndü.

14. dakikada Pote'nin verdiği pasta topla buluşan Berk Yıldız, sol ayağıyla uzak köşeye düzgün bir plase vuruş yaptı. Top az farkla auta gitti.

37. dakikada Ferhat Kiraz'ın sol çaprazdan Adana Demirspor savunmasının arkasına gönderdiği topla buluşan Milinkovic, tek topla içeriye orta açtı. Topa son anda müdahale eden Adana Demirspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

39. dakikada kontra atakta takımını atağa kaldıran Berk Yıldız, ceza sahası içine girerek yerden düzgün bir vuruş yaptı. Top, kaleci Melih Ağa'nın kucağında kaldı.

49. dakikada Marko Milinkovic'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topa kimse dokunamadı ve kaleci Çağlar Şahin Akbaba son anda topun sahibi oldu.

50. dakikada Berk Yıldız, defansın arkasına attığı pas ile ceza sahası içerisinde topu Pote ile buluşturdu. Pote'nin vuruşunda kaleci Melih Ağa tehlikeyi uzaklaştırdı.

59. dakikada Ferhat Kiraz'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Berkay Dabanlı, yerden düzgün bir vuruş yaptı. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba golü önleyerek topun sahibi oldu.

64. dakikada Hakan Bilgiç'in çizgiye inerek çevirdiği topta Levent Ayçiçek ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

75. dakikada Berk Yıldız, sol kanattan çalımlayarak getirdiği topta ara pasıyla Gladkyy'i gördü. Gladkyy kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla ağları sarstı. 0-2

90. dakikada İbrahim Halil Öner'in çizgiye inerek yaptığı ortaya Milinkovic dönerek vurdu. Top kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

90+2 dakikada Emre Güral ceza yayı üzerinden güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

MAÇIN ARDINDAN

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Aradaki fark sadece bizden az girdikleri pozisyonları bizden daha iyi değerlendirmeleri oldu" dedi.



Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Eskişehirspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, takımın çok fazla pozisyonlara girdiğini fakat değerlendiremediklerini belirtti. Rakip takım daha agresifti diyen Çapa, "Karşılaşmaya iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Taraftarın haftalardır verdiği bir uğraş vardı. Taraftarı evine eli boş göndermek istemiyorduk. Oyuna iyi başladık. Jesse'nin girdiği net pozisyon var. Ondan sonra oyun mücadele bazına geçti. Rakip takım baskı kurarak bize oyun kurdurmayarak başladı. Biz saha içerisinde buna çözüm bulduk. Uzun topla çıkmaya çalıştık. Fakat rakip ikinci topları kazanmayı başardı. İkinci yarıya daha iyi başladık. Çıkışlarda kazandığımız toplarda tercihleri doğru yapamadık. Son vuruşlarda çok fazla becerikli değildik. Bugünkü görüntüyü geçtiğimiz haftalarda da gördük. Hep çok fazla pozisyona girdik fakat değerlendiremedik. Pozisyona girmemiz çok güzel. Diğer taraftan rakip takım daha agresifti. Bizden daha iyilerdi. Rakibe baskıyı tam olarak kuramadık. Aradaki fark sadece bizden az girdikleri pozisyonları bizden daha iyi değerlendirmeleri oldu" şeklinde konuştu.

ÜMİT ÖZAT: "TAKIM OLMAYI BAŞARABİLİRSEK ÖNÜMÜZ ÇOK AÇILIR"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Eskişehirspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Takım olmayı başarabilirsek önümüz daha çok açılır diye düşünüyorum" dedi.



Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynadığı mücadelede Eskişehirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, böyle bir atmosferde zorlu rakibe karşı alınan 3 puanın değerli olduğunu belirtti. Özat, "Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Maçın ilk dakikasından sonuna kadar inanılmaz mücadele ettiler. Böyle bir atmosferde ligin ilk 3 sırasındaki takımın iki tanesini yenmiş ve birinden puan almış Eskişehirspor'u yenebilmek değerlidir. Oyuncularıma hep ligin en iyi oyuncuları olduklarını bilmelerini ama takım olmaya ihtiyaçları olduğunu söylüyorum. Takım olmayı başarabilirsek önümüz daha çok açılır diye düşünüyorum. Eskişehirspor taraftarı takımına inanılmaz sahip çıkıyorlar. Kendi taraftarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Son olarak deneyimli teknik adam, geçtiğimiz gün Ankaragücü taraftarlarının yaşadığı trafik kazasını da unutmayarak, "Ankaragücü kulübüne buradan tekrar başsağlığı diliyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Ali Şansalan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Oğuz Kaan Çalışır xx

Eskişehirspor: Melih Ağa xx, Berkay Dabanlı x, Kamal Issah xx, Emre Güral xx, Marko Milinkovic xx, Erdal Akdari x, Jesse Sekidika x (İbrahim Halil Öner dk. 76 x), Hakan Aslantaş x, Mehmet Özcan x, Kıvanç Karakaş x (Alperen Kocabaş dk. 68 xx), Ferhat Kiraz x (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 80 x)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Hamidou Traore xx, Berk Yıldız xxx (Herve Kage dk. 80 x), Mickael Pote xx (Oleksandr Gladkyy dk. 63 xxx), Vedat Bora x (Hakan Bilgiç dk. 45 xxx), Erdal Öztürk xx, Süleyman Koç xx, Batuhan İşçiler xx, Levent Ayçiçek xxx, Semih Güler xx, Joher Khadim Rassoul xx

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Anderson Luis De Abreu Oliviera

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Levent Ayçiçek (dk. 64), Oleksandr Gladkyy (dk. 75) (Adana Demirspor), Emre Güral (dk. 90+2) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Erdal Öztürk, Batuhan İşçiler, Süleyman Koç (Adana Demirspor), Kıvanç Karakaş, Marko Milinkovic, Hakan Aslantaş (Eskişehirspor)