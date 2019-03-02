Abalı Denizlisporlu Kehinde babasını golleriyle andı
02 Mart 2019, Cumartesi
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Abalı Denizlisporlu Kehinde babasını golleriyle andı

Abalı Denizlisporlu Kehinde babasını golleriyle andı

Kehinde, maçında, formasının altındaki tişörte bastırdığı fotoğrafı ve "R.I.P. DAD " yazısı ile attığı golleri babasına hediye etti.

-Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu 'u 2-1 yenen 'da , attığı golleri bir süre önce ölen babasına ithaf etti.

Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Abalı Denizlispor adına 34 ve 40. dakikalarda iki gol kaydeden Lanre Kehinde, formasının altındaki tişörte bastırdığı babasının fotoğrafı ile "R.I.P. (rest in peace) DAD " (Huzur içinde yat Baba Orlando) yazısını gösterdi.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Abalı Denizlispor'un beraberlik golünü atan Lanre Kehinde, soyunma odasında 'da yaşayan babasının vefat ettiğini öğrenmişti.

  1. 02.03.2019
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