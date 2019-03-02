Abalı Denizlisporlu Kehinde babasını golleriyle andı
Kehinde, Tetiş Yapı Elazığspor maçında, formasının altındaki tişörte bastırdığı fotoğrafı ve "R.I.P. DAD Baba Orlando" yazısı ile attığı golleri babasına hediye etti.
Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Abalı Denizlispor adına 34 ve 40. dakikalarda iki gol kaydeden Lanre Kehinde, formasının altındaki tişörte bastırdığı babasının fotoğrafı ile "R.I.P. (rest in peace) DAD Baba Orlando" (Huzur içinde yat Baba Orlando) yazısını gösterdi.
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Abalı Denizlispor'un beraberlik golünü atan Lanre Kehinde, soyunma odasında Nijerya'da yaşayan babasının vefat ettiğini öğrenmişti.
- 02.03.2019
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Abalı Denizlisporlu Kehinde babasını golleriyle andı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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