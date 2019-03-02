Eskişehir’de Ankaragücü taraftarları anıldı

Antalyaspor deplasmanı dönüşünde trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Süper Toto 1'nci lig takımlarından Eskişehirspor, kendi sahasında oynanan 24'üncü hafta Adana Demirspor karşılaşmasının ilk 3 dakikasında sadece 'Başın sağ olsun Ankaragücü' tezahüratlarında bulunarak ölen taraftarları andı.



MÜTHİŞ KOREOGRAFİ



Kırmızı Şimşekler'in 'Nefer' isimli taraftar grubu daha sonra önceden hazırladıkları renkli kartonlarla şov yaparken, 3 boyutlu müthiş koreografi ile düşme hattından uzaklaşan oyuncularına büyük destek verdi. Üzerinde Eskişehir yazılı koreografi çok beğenildi.