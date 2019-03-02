Eskişehir’de Ankaragücü taraftarları anıldı
02 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Eskişehir’de Ankaragücü taraftarları anıldı

’de Ankaragücü taraftarları anıldı

Eskişehir’de Ankaragücü taraftarları anıldı

  taraftarları, ile oynanan maçın ilk 3 dakikası boyunca ‘Başın sağ olsun Ankaragücü’ diye tezahüratta bulunarak, kazada ölen taraftarları andı.

deplasmanı dönüşünde trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Süper Toto 1'nci lig takımlarından , kendi sahasında oynanan 24'üncü hafta karşılaşmasının ilk 3 dakikasında sadece 'Başın sağ olsun Ankaragücü' tezahüratlarında bulunarak ölen taraftarları andı.

MÜTHİŞ KOREOGRAFİ

Kırmızı Şimşekler'in 'Nefer' isimli taraftar grubu daha sonra önceden hazırladıkları renkli kartonlarla şov yaparken, 3 boyutlu müthiş koreografi ile düşme hattından uzaklaşan oyuncularına büyük destek verdi. Üzerinde yazılı koreografi çok beğenildi.

  1. 02.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eskişehir’de Ankaragücü taraftarları anıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN