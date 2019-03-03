Horoz'un inadı inat
Kehinde, 35’te Mehmet Akyüz’ün penaltısında direkten dönen topu tamamladı. Nijeryalı santrfor, 41’de ise kafa vuruşuyla ağları sarstı. Horoz liderliği geri aldı.
Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Denizlispor, Elazığ'da Kehinde'yle güldü. Yeşilsiyahlılar geçen hafta evinde Osmanlıspor'a yenilerek liderliği kaptırmıştı. 35'te Denizli'den Ziya, kaleci Ahmet Sabri tarafından düşürüldü ve penaltı kararı çıktı. Mehmet Akyüz topu direğe vurdu dönen topu Kehinde tamamladı: 0-1. 41'de sağdan yapılan ortaya iyi yükselen Kehinde ikinci golünü attı: 0-2. 82'de Mustafa'nın şutunu kaleci Stachowiak elinden kaçırdı, Diarra tamamladı: 1-2. Öte yandan Elazığ Stadı'nın kapalı olması nedeniyle maç Şanlıurfa'da oynandı. Osmanlı dün kaybedince Denizlispor liderliği aldı.
FUTBOL HATA AFFETMEZ
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, kaleci Stachowiak'ın yediği golde topu elinden kaçırmasıyla ilgili, "Saçma bir gol yedik ve sıkıntıya düştük. Futbol böyle bir oyun konsantrasyon bozmaya gelmiyor. Geçen haftadan sonra bu maçı kazanmak zorundaydık. Hatalarımızı en aza indireceğiz" dedi.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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