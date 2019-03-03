Horoz'un inadı inat – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Horoz'un inadı inat

'un inadı inat

Horoz'un inadı inat

, 35’te ’ün penaltısında direkten dönen topu tamamladı. Nijeryalı santrfor, 41’de ise kafa vuruşuyla ağları sarstı. liderliği geri aldı.

1. Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Denizlispor, Elazığ'da 'yle güldü. Yeşilsiyahlılar geçen hafta evinde 'a yenilerek liderliği kaptırmıştı. 35'te Denizli'den Ziya, kaleci Ahmet Sabri tarafından düşürüldü ve penaltı kararı çıktı. topu direğe vurdu dönen topu Kehinde tamamladı: 0-1. 41'de sağdan yapılan ortaya iyi yükselen Kehinde ikinci golünü attı: 0-2. 82'de Mustafa'nın şutunu kaleci Stachowiak elinden kaçırdı, Diarra tamamladı: 1-2. Öte yandan Elazığ Stadı'nın kapalı olması nedeniyle maç 'da oynandı. Osmanlı dün kaybedince Denizlispor liderliği aldı.

FUTBOL HATA AFFETMEZ
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, kaleci Stachowiak'ın yediği golde topu elinden kaçırmasıyla ilgili, "Saçma bir gol yedik ve sıkıntıya düştük. böyle bir oyun konsantrasyon bozmaya gelmiyor. Geçen haftadan sonra bu maçı kazanmak zorundaydık. Hatalarımızı en aza indireceğiz" dedi.

  1. 3.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Horoz'un inadı inat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN