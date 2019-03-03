Horoz'un inadı inat

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Denizlispor, Elazığ'da Kehinde'yle güldü. Yeşilsiyahlılar geçen hafta evinde Osmanlıspor'a yenilerek liderliği kaptırmıştı. 35'te Denizli'den Ziya, kaleci Ahmet Sabri tarafından düşürüldü ve penaltı kararı çıktı. Mehmet Akyüz topu direğe vurdu dönen topu Kehinde tamamladı: 0-1. 41'de sağdan yapılan ortaya iyi yükselen Kehinde ikinci golünü attı: 0-2. 82'de Mustafa'nın şutunu kaleci Stachowiak elinden kaçırdı, Diarra tamamladı: 1-2. Öte yandan Elazığ Stadı'nın kapalı olması nedeniyle maç Şanlıurfa'da oynandı. Osmanlı dün kaybedince Denizlispor liderliği aldı.



FUTBOL HATA AFFETMEZ

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, kaleci Stachowiak'ın yediği golde topu elinden kaçırmasıyla ilgili, "Saçma bir gol yedik ve sıkıntıya düştük. Futbol böyle bir oyun konsantrasyon bozmaya gelmiyor. Geçen haftadan sonra bu maçı kazanmak zorundaydık. Hatalarımızı en aza indireceğiz" dedi.