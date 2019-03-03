Zirveye Gazişehir ayarı
Gazişehirspor, Osmanlıspor’u Kerim Avcı’nın şık golüyle devirdi. Böylece hem rakibinin 12 maçlık namağlup serisini bitirdi hem de liderlikten etti.
Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir, ligin kaderini etkileyecek bir sonuca imza attı. Geçen hafta Denizlispor'u deplasmanda yenerek liderliğe yükselen Osmanlıspor, dün zirveden indi. Gazişehir, 14. dakikada Oğuz Ceylan ile etkili geldi. Ceza sahasına sağ çaprazdan çalımlarla giren Oğuz, içeri çevirdi. Kerim Avcı müthiş vurdu: 0-1. Osmanlıspor bu sonuçla hem 12 maçlık namağlup serisini hem de liderliği yitirdi.
- 3.3.2019
-
Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
-
Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
-
Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
Zirveye Gazişehir ayarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.