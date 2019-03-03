Zirveye Gazişehir ayarı

Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir, ligin kaderini etkileyecek bir sonuca imza attı. Geçen hafta Denizlispor'u deplasmanda yenerek liderliğe yükselen Osmanlıspor, dün zirveden indi. Gazişehir, 14. dakikada Oğuz Ceylan ile etkili geldi. Ceza sahasına sağ çaprazdan çalımlarla giren Oğuz, içeri çevirdi. Kerim Avcı müthiş vurdu: 0-1. Osmanlıspor bu sonuçla hem 12 maçlık namağlup serisini hem de liderliği yitirdi.