Zirveye Gazişehir ayarı – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Zirveye Gazişehir ayarı

Zirveye Gazişehir ayarı

Gazişehirspor, ’u ’nın şık golüyle devirdi. Böylece hem rakibinin 12 maçlık namağlup serisini bitirdi hem de liderlikten etti.

1. Lig'de Gazişehir, ligin kaderini etkileyecek bir sonuca imza attı. Geçen hafta Denizlispor'u deplasmanda yenerek liderliğe yükselen , dün zirveden indi. Gazişehir, 14. dakikada Oğuz Ceylan ile etkili geldi. Ceza sahasına sağ çaprazdan çalımlarla giren Oğuz, içeri çevirdi. müthiş vurdu: 0-1. Osmanlıspor bu sonuçla hem 12 maçlık namağlup serisini hem de liderliği yitirdi.

  1. 3.3.2019
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