Adana Demir ‘es’ti

Ligin ikinci yarısında yaptığı çıkışla alt sıralardan uzaklaşan Eskişehir, Adana Demir'e evinde boyun eğdi. 64. dakikada Levent Ayçiçek, A. Demir'i öne geçirdi: 0-1. 75'te sahneye çıkan Gladky, takımını rahatlattı: 0-2. Gladky, son iki maçta ikinci golünü buldu. 90+5'te Emre Güral farkı 1'e indirdi: 1-2. Adana Demirspor, bu galibiyetle son iki haftayı kayıpsız geçti.