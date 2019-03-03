Adana Demir ‘es’ti – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Adana Demir ‘es’ti

Demir ‘es’ti

Adana Demir ‘es’ti

Demir, deplasmanda Eskişehir’i Levent ve Gladky’nin golleriyle yıktı. 90+5’te ’ın tek sayısı Es-Es’e yetmedi. Çukurova ekibi son iki maçını kazanmayı bildi.

Ligin ikinci yarısında yaptığı çıkışla alt sıralardan uzaklaşan Eskişehir, Demir'e evinde boyun eğdi. 64. dakikada Levent Ayçiçek, A. Demir'i öne geçirdi: 0-1. 75'te sahneye çıkan Gladky, takımını rahatlattı: 0-2. Gladky, son iki maçta ikinci golünü buldu. 90+5'te farkı 1'e indirdi: 1-2. Adana Demirspor, bu galibiyetle son iki haftayı kayıpsız geçti.

  1. 3.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demir ‘es’ti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN