Adana Demir ‘es’ti
Adana Demir, deplasmanda Eskişehir’i Levent ve Gladky’nin golleriyle yıktı. 90+5’te Emre Güral’ın tek sayısı Es-Es’e yetmedi. Çukurova ekibi son iki maçını kazanmayı bildi.
Ligin ikinci yarısında yaptığı çıkışla alt sıralardan uzaklaşan Eskişehir, Adana Demir'e evinde boyun eğdi. 64. dakikada Levent Ayçiçek, A. Demir'i öne geçirdi: 0-1. 75'te sahneye çıkan Gladky, takımını rahatlattı: 0-2. Gladky, son iki maçta ikinci golünü buldu. 90+5'te Emre Güral farkı 1'e indirdi: 1-2. Adana Demirspor, bu galibiyetle son iki haftayı kayıpsız geçti.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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