Osmanlıspor'dan farklı galibiyet

Başkent ekibi, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Üst üste 9. galibiyetini elde eden Osmanlıspor, puanını 44'e yükseltti.

Ligde Osmanlıspor ikinci, Kardemir Karabükspor ise son sırada yer alıyor.

MAÇIN ARDINDAN

Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup eden Osmanlıspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü maç sonu açıklamalarda bulundu.



Spor Toto 1. Lig'in son sırasında bulunan Kardemir Karabükspor, Osmanlıpor'a konuk oldu. Başkentte güneşli bir havada oynanan maç Osmanlıspor'un 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardından basın mensuplarına maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Zor bir maçtı. Rakibin durumu, ligde bulunduğu yer, aldığı sonuçlar bizim adımıza takımı rehavete soktu. Sahada ciddiyeti, motivasyonu ortaya koymazsanız işler yolunda gitmez. Rakibe saygıyı ve ehemmiyeti vermek zorundasınız. İlk yarı istediğimizin uzağında geçti çok pozisyon bulup çok gol atmamız gerekiyordu. İkinci yarı oyuncularım konuşmalar sonrasında iyi tepkiler verdi ve 3-0 kazandık. Biz iyi bir takımız, bu oyuncular çok önemli işler yapıyor" dedi.



Haftaya oynanacak Denizlispor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özköylü, "Ligin en önemli maçı olacak. Takım olarak motivasyon ve konsantrasyonu ortaya koyarsak bizim yenemeyeceğimiz takıp yok" ifadelerini kullandı.

TANER ÖCAL: "GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Osmanlıspor mağlubiyetinin ardından, "Gitmek en kolay çözüm, ben ve ekibim sezon sonuna kadar görevin başındayız" dedi.



Kötü gidişine bir türlü dur diyemeyen Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor'a 3-0 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taner Öcal, "Maalesef ki profesyonel Türkiye liglerinde bu durumda olup transfer yapamayan tek takım biziz. Başkanımız hariç kimseden destek göremiyoruz. Gençlerle yolumuza devam ediyoruz. Onlarla olmaktan gayet mutluyum. Gitmek en kolay çözüm ama genç oyuncularımla birlikte olmak onlarla mücadele etmek farklı bir duygu. Maça gelecek olursak ilk yarıyı iyi oynadık. İlk yarı yüzde yüz bir penaltımızı vermediler ve hakemler hatalar yaptı canları sağ olsun. Bu takım düşmüş olabilir bu bir gerçektir fakat adalet dağıtmak için sahaya çıkan hakem kardeşlerimiz bu durumu aleyhimize kullanmasınlar. Osmanlıspor iyi bir takım ben onlara ileri ki haftalarda başarılar diliyorum. Ben ve ekibim şartlar ne olursa olsun sezon sonuna kadar bu çocukları yarı yolda bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Caner Ak, Emin Yıldırım, Ali Can Alp

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk. 70 Atakan Rıdvan Çankaya), Ayuk, Sinan Kurt (Dk. 46 Galip Güzel), Burhan Eşer (Dk. 79 Beykan Şimşek), Magaye

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Emre Eser (Dk. 90 Oğuz Eken), Cihan Aydın (Dk. 87 Toykan Topuz), Fatih Tultak, Arif Bostancı (Dk. 72 Berk Kervankıran), Hüseyin Topbaş, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt

Goller: Dk. 30 ve 90+3 Magaye, Dk. 53 Ayuk (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Arda Belen, Dk. 31 Berkay Yılmaz, Dk. 54 Arif Bostancı, Dk. 74 Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor), Dk. 58 Caner Arıcı (Osmanlıspor)