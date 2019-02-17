Adana'da puanlar paylaşıldı

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada sağdan serbest vuruş kullanan İstanbulspor'da Murat'ın doğrudan kaleye vurduğu top, az farkla üstten dışarı çıktı.

28'inci dakikada Adanaspor atağında topla buluşan Bumba topla ilerledikten sonra ceza sahası dışından sert bir şut attı. Top üst direği sıyırarak dışarı çıktı.

33'üncü dakikada Adanaspor kontra atağında sağ kanattan derine inen Hakan'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Gökhan topa dokunamayarak pozisyonu değerlendiremedi.

44'üncü dakikada Adanaspor atağında soldan hızla ilerleyen Bagayoko rakiplerini geçerek çaprazdan ceza sahasına girdi ve pasını Kone'ye attı. Kone düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

73'üncü dakikada Adanaspor atağında soldan hızla ilerleyen Gökhan çaprazdan ceza sahasına yaklaşırken sert bir şut attı. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

76'ncı dakikada İstanbulspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Onur Ergün ceza sahasının sağ tarafındaki İbrahim'e pasını verdi. İbrahim içeriye ortasını yaptı. Savunmadan seken topa gelişine vuran Nascimento'nun şutu direkten döndü. Dönen topu Adanaspor savunması uzaklaştırdı.

80'inci dakikada Adanaspor'un kontra atağında Gökhan soldan hızla ilerleyerek sağda boş olan Bumba'yı gördü. Topla buluşan Bumba ceza sahası içine girer girmez rakibini geçerek şutunu attı ve meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra kale çizgisinden sekerek İstanbulspor savunmasında kaldı.

88'inci dakikada İstanbulspor kontra atağında topla buluşan Perovic rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdiği sırada Adanaspor savunmasının müdahalesiyle yere düştü. Hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Perovic topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

MAÇIN ARDINDAN

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor teknik direktörü Coşkun Demirbakan istifa çağırısına karşı, "Ben Adanaspor'a geldiğimde 3 puanı vardı ve sondan ikinciydik. Karabükspor hariç tüm bu takımlar üzerimizdeydi. Ne istifasından bahsediyorsunuz? Yavaş olun. Mütevaziyiz ama o kadar da değil" dedi.



Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Coşkun Demirbakan, "Karşımızdaki takım geçen hafta ligin güçlü takımlarından birine karşı 2-0'dan galip gelen İstanbulspor'du. Oyun olarak Adanaspor aşağı kalmadı. İyi pozisyonlarımız vardı. Geçişlerde final paslarını yapamadık ve skoru arttıramadık. Direkten dönen toptan daha çok pozisyonumuz vardı. Final paslarını yapabilseydik, iyi tercihler yapabilseydik, fark büyürdü" dedi.



DEMİRBAKAN'DAN İSTİFA ÇAĞRILARINA SERT CEVAP



Maç sırasında taraftarın istifa çağrısında bulunduğu Demirbakan, basın toplantısında gazetecilerin "İstifa edecek misiniz" sorusuna sert bir dille, "Beni bu takımın başına Bayram Akgül getirdi. O gönderirse, giderim. Ne istifasından bahsediyorsunuz? Öyle bir şey var mı? Ben bu takımı 3 puandayken, sondan ikinciyken aldım. Böyle mi konuşayım? Karabükspor hariç tüm bu takımlar üzerimizdeydi. Yavaş olun. Mütevaziyiz ama o kadar da değil. Ben sıralamaya bakıyorum. Sondan ikinciydik, buralara kadar geldik" cevabını verdi.

ORHAN ÇIKRIKÇI: "KAZANABİLİRDİK!"



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor teknik direktörü Orhan Çıkırıkçı, "Adanaspor karşısında galibiyet de alabilirdik ancak beraberlikle yetindik. Hayırlısı olsun" dedi.



Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Orhan Çıkırıkçı, "İlk yarı şanssız bir gol yedik ve 1-0 mağlup gittik soyunma odasına. İkinci yarıda ise bayağı bir baskı kurduk. Pozisyonlar da bulduk ancak değerlendiremedik. Son dakikalarda ise penaltıdan beraberlik golünü bulduk. Buradan galip de ayrılabilirdik. İki takım için de hayırlısı olsun" diye konuştu.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Özgür Türkalp (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Bersan Duran (xxx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Veli (xx), Hakan (xx), Kenan (xx), Onur Akbay (xx), Fretias (xx), Gökhan (xx) ( Dk.82 Eren x), Bagayoko (xx), Kone (xx), Özkan (xx), Bumba (xx) (Dk.90 Feczesin ?)

İSTANBULSPOR: Muhammed (xx) - Nascimento (xx), İbrahim (xx), Onur Ergün (xx), Cajıc (xx), Atchom (xx), Murat (xx) (Dk.63 Eslem x), Tuncer Duhan (xx), Onur Ural (xx), İbrahim Halil (xx) (Dk.46 Clesio x), Halil İbrahim (xx) (Dk.72 Perovic x)

GOLLER: Dk.44 Kone (Adanaspor), Dk.89 Perovic (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Veli, Onur Akbay (Adanaspor), Tuncer Duhan, Atchom, Perovic (İstanbulspor)