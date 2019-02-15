Taner Öcal: "Bizim için kimin ne söyledi önemli değil kalacağız"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve taktik çalışması yaptı.



"Çocuklara verdiğimiz sözü tutacağız"

Antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Taner Öcal, Osmanlıspor ile zorlu bir mücadele oynayacaklarını belirterek, "Daha önce söylediğim gibi maalesef transferi açamadık. Aramız iyice açıldı ama biz çocuklarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Tabii sıkıntılar bitmiyor, sadece saha içerisinde değil saha dışında da sıkıntılarımız var. Başkanımız olağanüstü kongre kararı aldı. Öyle bir sahipsiz kaldık bakalım ne yapacağız ama maç içerisinde elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Çocuklarla iyi çalışıyoruz. Bu çocuklarla bu süre içerisinde burada kalmaya kararlıyız. Bizim için kimin ne söyledi önemli değil, kalacağız. Bırakıp gitmek çok kolay. Her şeyin kolayı var ama biz çocuklara verdiğimiz sözü tutacağız" dedi.

Yönetim tarafından alınan kongre kararından etkilendiklerini ifade eden Öcal, "Şöyle bir şey var; acaba başkanımız aday olacak mı? Olacağını düşünüyoruz. Büyük bir ihtimalle olmazsa kayyuma kalacak. Maalesef kulübün geldiği durum bizi üzüyor tabii ki futbolcuları da üzüyor. Koskoca Kardemir Karabükspor'un bu durumlara düşmesi... Hani keşke bizler olmasak da Karabük Kardemir Karabüksporspor iyi durumlar da olsa. Yani saha dışında olan olaylar ama başkanımız burada olduğu sürece biz buradayız. Kongre kararı da inşallah hayırlısı olur" diye konuştu.