Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar ayrıldı
04 Şubat 2019, Pazartesi
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'da ile yollar ayrıldı

Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden 'da, teknik direktör ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını belirtti.

Eren, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce kulübümüzde göreve başlayan değerli hocamız Ümit Özat ile hiçbir maddi beklentisi olmaksızın karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz."

temsilcisinde bu sezon göreve gelen üçüncü teknik adam olan Ümit Özat, takımın başında ligde sadece 18. haftada , 19. haftada ve 20. haftada da maçlarına çıktı.

bu karşılaşmalarda, evinde Osmanlıspor'a 2-0 kaybederken, Eskişehirspor ve Tetiş Yapı Elazığspor ile de deplasmanda golsüz berabere kaldı.

  1. 4.2.2019 13:25
  2. Güncelleme: 4.2.2019 13:49
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