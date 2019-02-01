Osmanlıspor'dan seriye devam
01 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan seriye devam

Osmanlıspor'dan seriye devam

1. Lig'in 20. hafta açılış maçında , sahasında 'u 1-0 mağlup etti.

Başkent ekibi bu sonuçla ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Hasan Hüseyin Tetik

: Karcemarskas, (Dk. 76 Beykan Şimşek), Numan Çürüksu, Ndiaye, Muhammed Bayır, Ayuk, Hasan Kılıç, Lumanza, (Dk. 68 Todorovic), , Magaye (Dk. 64 )

: Atilla Özmen, , Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 81 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 53 Doğan), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Beleck, Glumac, Doğa İşeri,

Gol: Dk. 39 Sinan Kurt (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Muhammed Ali Doğan, Dk. 65 Cumali Bişi, Dk. 90+1 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 70 Karcemarskas, Dk. 78 Mertan Caner Öztürk, Dk. 90+5 Sinan Kurt (Osmanlıspor)

  1. 1.2.2019 21:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Osmanlıspor'dan seriye devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN