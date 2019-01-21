Paixao Altay'a hayat verdi
23 Nisan 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Paixao Altay'a hayat verdi

Altay'a hayat verdi

Paixao Altay'a hayat verdi

Altay, nefes kesen mücadelede ’yi deplasmanda (2) ve ile devirdi. Ev sahibi ekibin golleri ve ’ten geldi.

Üst sıraları hedefleyen Altay, 18. hafta mücadelesinde 'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci yarısı gol düellosuna sahne oldu. 49'da Ümraniye'de Appindangoye kırmızı kart görürken; 61'de , kafasıyla Altay'ı öne geçirdi: 1-0. 79'da sağ çaprazdan sert vuran , farkı ikiye çıkardı: 2-0. 87'de ile 2-1'i bulan Ümraniye, 90+2'de 'le durumu 2-2 yaptı. 90+5'te sahneye çıkan Paixao,hem duble yaptı hem de takımını ipten aldı: 3-2. Beş maç sonra kazanan Altay 20 puana yükselirken, Ümraniye 31 puanda kaldı.

  1. 21.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Paixao Altay'a hayat verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN