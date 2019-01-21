Paixao Altay'a hayat verdi
Altay, nefes kesen mücadelede Ümraniye’yi deplasmanda Paixao (2) ve Kappel ile devirdi. Ev sahibi ekibin golleri Dialiba ve Recep’ten geldi.
Üst sıraları hedefleyen Altay, 18. hafta mücadelesinde Ümraniye'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci yarısı gol düellosuna sahne oldu. 49'da Ümraniye'de Appindangoye kırmızı kart görürken; 61'de Paixao, kafasıyla Altay'ı öne geçirdi: 1-0. 79'da sağ çaprazdan sert vuran Kappel, farkı ikiye çıkardı: 2-0. 87'de Dialiba ile 2-1'i bulan Ümraniye, 90+2'de Recep'le durumu 2-2 yaptı. 90+5'te sahneye çıkan Paixao,hem duble yaptı hem de takımını ipten aldı: 3-2. Beş maç sonra kazanan Altay 20 puana yükselirken, Ümraniye 31 puanda kaldı.
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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