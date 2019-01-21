Hatayspor'dan müthiş performans
Lideri konuk eden bordo-beyazlılar; Mesut, Hamza ve Mirkan’ın golleriyle galibiyet serisini dört maça çıkarttı. G.Birliği’nin tek sayısını Nadir kaydetti.
Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Hatay, lider Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Antakya Atatürk Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 17'de Nadir Çiftçi ile öne geçti: 1-0. 30'da kazanılan serbest vuruşta topu ağlara gönderen Mesut, skorda dengeyi sağladı: 1-1. Devre eşitlikle geçilirken, 71'de sahneye çıkan Hamza, kale önünde topa kafayla dokundu ve Hatay'ı öne geçirdi: 2-1. 90+4'te Gençlerbirliği savanmasının hatasını affetmeyen Mirkan, skoru ilan eden golü buldu: 3-1. Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Hatay, 32 puanla 3. sıraya yerleşti. İkinci yarıya yenilgiyle başlayan G.Birliği ise 41 puanda kaldı.
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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