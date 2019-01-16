Spor Toto 1. Lig'de günün özeti! | 15.01.19

BAGAYOKO BOŞA ÇIKTI

Moussa Bagayoko, Elazığspor ile olan kontratını sonlandırdı. 20 yaşındaki Mali'li orta sahanın Adanaspor ile anlaşması bekleniyor.



GİRESUN ŞOKE OLDU

Çotanaklar devre arasında Gençlerbirliği'nden Mahmut Boz'u renklerine bağlamıştı. Talihsiz oyuncunun ön çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Mahmut Boz forma giyemeden sezonu kapattı.



Gazişehir'de 5 ayrılık birden... Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Okan Derici ve Ali Aytemur ile yollar ayrıldı. Açıklamada ayrıca Mahmut Bilir'in Menemen'e, Samican Keskin'in Manisa'ya, Yusuf Türk'ün ise Of'a kiralandığı belirtildi.



Denizlispor bu hafta Gazişehir'e konuk olacak. İki takım daha önce 19 kez karşı karşıya geldi. Horozlar bu maçlarda 8-7 önde. Bu karşılaşmalarda Denizlispor 24 gol kaydederken kalesinde ise 21 gol gördü.



Altay'da teknik direktör Özden Töraydın kalecilere güveniyor. Töraydın "Kaleye transfer yapmayacağız. Emre ve Aydın'a güveniyorum. Onlar bizim için yeterli" dedi. Ligin ikinci yarısının daha çetin geçeceğini söyledi.



Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Şimdi Altınordu için ileri bir adım atma zamanı. Süper Lig'e yükselmeyi çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Erkan Sözeri iddialı konuştu: "İlk yarı gayet iyiydik. Bu performansımızı ikinci devrede de sürdürmek istiyoruz. Gençlerbirliği'nin yeri Süper Lig"