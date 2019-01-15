Gazişehir Gaziantep'te ayrılık
15 Ocak 2019, Salı
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Gazişehir 'te ayrılık

Gazişehir Gaziantep'te ayrılık

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir , ve ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

Öte yandan, temsilcisinde Mahmut Bilir'in 'a, Sami Can Keskin'in Manisa Büyükşehir Belediyespor'a ve Yusuf Türk'ün ise Ofspor'a sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

  1. 15.1.2019 22:38
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