Aytaç resmen Samsun’da
1.5 yıllık imza atan gurbetçi stoper, projeden etkilendiğini söyledi.
Samsunspor, son olarak Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98'de forma giyen Aytaç Sulu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı- beyazlı ekibe geldiği için mutlu olduğunu belirten 33 yaşındaki stoper, "Samsunspor büyük bir kulüp, büyük bir camia. Bu transferime bazı kişiler şaşırdı ama ben şaşırmadım. Samsunspor büyük bir proje hazırladı. Ben bu projenin aynısını birkaç sene önce yaşadım ve bir daha yaşatmak istiyorum. İnşallah Allah'ın izni ile bu projeyi beraber başaracağız" diye konuştu. Almanya'da yetişen gurbetçi savunmacı, ülkemizde kısa bir dönem Gençlerbirliği forması da giydi. Darmstadt'ta takım kaptanlığı yapan Aytaç, ligin ilk yarısında 17 maçta 2 kez ağları sarstı.
'ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ'
Samsun'un tecrübeli sağ beki Erhan Kartal, şampiyonluğa inanmış bir şekilde çalıştıklarını ve sezon sonunda zafere uzanacaklarını dile getirdi. Kartal, "Kampta antrenmanlarımız neşeli, çalışmalarımız özverili geçiyor. Bunlar hazırlık maçlarına da yansıyor. Tabii ki önemli olan lig ve inşallah bu iyi gidişatımız lige de yansır. Sezon sonu bunu şampiyonlukla taçlandırırız" ifadelerini kullandı.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Aytaç resmen Samsun’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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