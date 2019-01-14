Aytaç resmen Samsun’da

Samsunspor, son olarak Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98'de forma giyen Aytaç Sulu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı- beyazlı ekibe geldiği için mutlu olduğunu belirten 33 yaşındaki stoper, "Samsunspor büyük bir kulüp, büyük bir camia. Bu transferime bazı kişiler şaşırdı ama ben şaşırmadım. Samsunspor büyük bir proje hazırladı. Ben bu projenin aynısını birkaç sene önce yaşadım ve bir daha yaşatmak istiyorum. İnşallah Allah'ın izni ile bu projeyi beraber başaracağız" diye konuştu. Almanya'da yetişen gurbetçi savunmacı, ülkemizde kısa bir dönem Gençlerbirliği forması da giydi. Darmstadt'ta takım kaptanlığı yapan Aytaç, ligin ilk yarısında 17 maçta 2 kez ağları sarstı.



'ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ'

Samsun'un tecrübeli sağ beki Erhan Kartal, şampiyonluğa inanmış bir şekilde çalıştıklarını ve sezon sonunda zafere uzanacaklarını dile getirdi. Kartal, "Kampta antrenmanlarımız neşeli, çalışmalarımız özverili geçiyor. Bunlar hazırlık maçlarına da yansıyor. Tabii ki önemli olan lig ve inşallah bu iyi gidişatımız lige de yansır. Sezon sonu bunu şampiyonlukla taçlandırırız" ifadelerini kullandı.