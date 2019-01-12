Spor Toto 1. Lig'de günün özeti | 11/01/2019
Spor Toto 1. Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Altay'da adı gönderilecekler listesinde geçen Leandro Kappel, kamp döneminde teknik heyetin gözüne girdi. Hollandalı sağ kanadın iyi çalıştığını belirten Teknik Direktör Özden Töraydın, takımdan ayrılmak gibi bir talebi olmadığını ifade etti.
DİYARBEKİR'DEN 8'İNCİ TAKVİYE
TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor, son olarak Darıca Gençlerbirliği forması giyen Raşit Sevindir'i renklerine bağladı. İlk yarıda 13 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki tecrübeli sağ kanat oyuncusu, yeşil-siyahlı ekibin devre arasındaki 8'inci takviyesi oldu.
TOKAT, GENÇ BEKLE İMZALADI
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sıraya demir atan Tokatspor, savunma hattını güçlendirdi. Bordo- beyazlılar, Konya Anadolu Selçukspor forması giyen 21 yaşındaki sol bek Vedat Saygı'yla sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, ilk yarıda 7 maçta görev yaptı.
?BELECK SÜRPRİZİ
Ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşayan Balıkesirspor'da, sürpriz bir gelişme yaşandı. Alacaklarından dolayı sözleşmesini fesheden 25 yaşındaki Kamerunlu golcü Steve Beleck, kırmızı-beyazlı ekibe geri dönerek takımla çalışmalara başladı.
ALTINORDU'DAN 'SÜPER' PROVA
İkinci yarıda play-off yarışı vermeyi hedefleyen Altınordu, hazırlık kampında geçer not aldı. Ligde son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-lacivertliler; Süper Lig ekipleri Erzurumspor'u (2-0) ve Konyaspor'u (1-0) mağlup ederek alkış topladı.
MANİSASPOR'A BİR CEZA DAHA
TFF 2. Lig takımlarından Manisaspor'a, eski oyuncusu Makukula'nın kulübü Benfica'ya olan borcu sebebiyle FIFA tarafından 6 puan silme cezası uygulandı. Daha önce de ceza alan siyah-beyazlılar, Beyaz Grup'ta eksi 7 puanla 17'inci sırada yer alıyor.
ÖNDİL'DEN 1.5 YILLIK İMZA
TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Elaziz Belediyespor, dış transferde Cizrespor'dan Mazlum Öndil'le 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Bodrumspor, Pazarspor ve son olarak Cizrespor formaları giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon 14 karşılaşmada görev yaptı.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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