Spor Toto 1. Lig'de günün özeti | 11/01/2019 – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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1. Lig'de günün özeti | 11/01/2019

Spor Toto 1. Lig'de günün özeti | 11/01/2019

1. Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

ALTAY'DA KAPPEL KALICI
Altay'da adı gönderilecekler listesinde geçen Leandro Kappel, kamp döneminde teknik heyetin gözüne girdi. Hollandalı sağ kanadın iyi çalıştığını belirten Teknik Direktör Özden Töraydın, takımdan ayrılmak gibi bir talebi olmadığını ifade etti.

DİYARBEKİR'DEN 8'İNCİ TAKVİYE
3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor, son olarak forması giyen Raşit Sevindir'i renklerine bağladı. İlk yarıda 13 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki tecrübeli sağ kanat oyuncusu, yeşil-siyahlı ekibin devre arasındaki 8'inci takviyesi oldu.

TOKAT, GENÇ BEKLE İMZALADI
TFF 2. Lig 'ta son sıraya demir atan Tokatspor, savunma hattını güçlendirdi. Bordo- beyazlılar, Konya Anadolu Selçukspor forması giyen 21 yaşındaki sol bek Vedat Saygı'yla sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, ilk yarıda 7 maçta görev yaptı.

?BELECK SÜRPRİZİ
Ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşayan 'da, sürpriz bir gelişme yaşandı. Alacaklarından dolayı sözleşmesini fesheden 25 yaşındaki Kamerunlu golcü Steve Beleck, kırmızı-beyazlı ekibe geri dönerek takımla çalışmalara başladı.

ALTINORDU'DAN 'SÜPER' PROVA
İkinci yarıda play-off yarışı vermeyi hedefleyen Altınordu, hazırlık kampında geçer not aldı. Ligde son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-lacivertliler; ekipleri Erzurumspor'u (2-0) ve 'u (1-0) mağlup ederek alkış topladı.

MANİSASPOR'A BİR CEZA DAHA
TFF 2. Lig takımlarından Manisaspor'a, eski oyuncusu Makukula'nın kulübü 'ya olan borcu sebebiyle tarafından 6 puan silme cezası uygulandı. Daha önce de ceza alan siyah-beyazlılar, 'ta eksi 7 puanla 17'inci sırada yer alıyor.

ÖNDİL'DEN 1.5 YILLIK İMZA
TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Elaziz Belediyespor, dış transferde Cizrespor'dan Mazlum Öndil'le 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Bodrumspor, Pazarspor ve son olarak Cizrespor formaları giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon 14 karşılaşmada görev yaptı.
  1. 12.1.2019
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