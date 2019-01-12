Çotanak Stadı’nın yüzde 76’sı bitti – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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’nın yüzde 76’sı bitti

Çotanak Stadı’nın yüzde 76’sı bitti

'da yapımına 2016'da başlanan spor kompleksindeki stadyum ve olimpik yüzme havuzunun inşaatında önemli aşama kaydedildi.

'da yapımına 2016'da başlanan spor kompleksindeki stadyum ve olimpik yüzme havuzunun inşaatında önemli aşama kaydedildi. Çatısı tamamlanan, cephe giydirme çalışmaları ile ince işçilikleri sürdürülen 22 bin 28 kişi kapasiteli 'nda mart ayı itibarıyla koltukların montajı, sonrasında ise çimlendirme çalışmaları başlayacak. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, inşaada yüzde 76'lık bir ilerleme olduğunu ve yeni sezona yetişeceğini dile getirdi.
  1. 12.1.2019
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