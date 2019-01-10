Gençbirliği'nde Balcı harekatı!
Bogdan Stancu’ya bir türlü imza attıramayan Gençlerbirliği, 2. Lig ekibi Keçiörengücü’nde bu sezon 14 gol atan forvet Taha Balcı’yı listeye aldı.
Spor Toto 1. Lig'de topladığı 41 puanla şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda olan G.Birliği, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takıma mutlaka bir golcü alacaklarını söyleyen teknik direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda eski santrfor Bogdan Stancu ile görüşülüyordu. Yapılan temaslarda oyuncunun da gelmek istediği belirtiliyordu fakat 1 haftadır süren görüşmeler nihayete eremedi. Bunun üzerine TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü'nde forma giyen Taha Balcı gündeme alındı. Bu sezon çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Taha Balcı için 500 bin liralık bir teklif yapılacağı konuşuluyor. Piyasa değeri 300 bin lira olan 30 yaşındaki golcünün için 1 milyon liradan aşağı bir rakama bırakılması beklenmiyor. Öte yandan G.Birliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Antalya'da yapılan kampta takımın çok iyi bir hava yakaladığını ve golcü transferi beklediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Nobre'nin (38) yaşına baktığınızda ikinci yarıyı tek başına kaldıramayacağı açık. Bu bölgeye takviye yapacağız" yorumunu yaptı.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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