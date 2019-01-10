Gençbirliği'nde Balcı harekatı!
10 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Gençbirliği'nde Balcı harekatı!

Gençbirliği'nde Balcı harekatı!

’ya bir türlü imza attıramayan , 2. Lig ekibi ’nde bu sezon 14 gol atan forvet ’yı listeye aldı.

Spor Toto 1. Lig'de topladığı 41 puanla şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda olan G.Birliği, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takıma mutlaka bir golcü alacaklarını söyleyen teknik direktör 'nin raporu doğrultusunda eski santrfor ile görüşülüyordu. Yapılan temaslarda oyuncunun da gelmek istediği belirtiliyordu fakat 1 haftadır süren görüşmeler nihayete eremedi. Bunun üzerine TFF 2. Lig ekibi 'nde forma giyen gündeme alındı. Bu sezon çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Taha Balcı için 500 bin liralık bir teklif yapılacağı konuşuluyor. Piyasa değeri 300 bin lira olan 30 yaşındaki golcünün için 1 milyon liradan aşağı bir rakama bırakılması beklenmiyor. Öte yandan G.Birliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Antalya'da yapılan kampta takımın çok iyi bir hava yakaladığını ve golcü transferi beklediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Nobre'nin (38) yaşına baktığınızda ikinci yarıyı tek başına kaldıramayacağı açık. Bu bölgeye takviye yapacağız" yorumunu yaptı.

  1. 10.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençbirliği'nde Balcı harekatı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN