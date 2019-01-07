Hatay taarruzu

Transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor, Süper Lig'den bir ismi gündemine aldı. Güney ekibinin, Konyaspor forması giyen 25 yaşındaki Musa Araz'la ilgilendiği öğrenildi. Yeşil-beyazlıların, gurbetçi orta saha için kiralama teklifinin iletildiği ifade edilirken; Konya'nın teklife olumlu baktığı bildirildi. İsviçre'de yetişen Musa, geçen sezon 28 maçta 3 golle oynarken, bu sezon ligde forma şansı bulamadı. Öte yandan teknik heyetin, geçtiğimiz günlerde kampa katılan Kamerunlu golcü Henri Bienvenu'ya (30) kilo fazlası nedeniyle olumsuz rapor verdiği ve transferin yatma noktasına geldiği iddia edildi.