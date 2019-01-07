Hatay taarruzu
Güney ekibi, Konyaspor’un 25 yaşındaki orta sahası Musa Araz’ı kadrosuna katmak istiyor. Henri Bienvenu transferinde ise pürüzlerin olduğu iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor, Süper Lig'den bir ismi gündemine aldı. Güney ekibinin, Konyaspor forması giyen 25 yaşındaki Musa Araz'la ilgilendiği öğrenildi. Yeşil-beyazlıların, gurbetçi orta saha için kiralama teklifinin iletildiği ifade edilirken; Konya'nın teklife olumlu baktığı bildirildi. İsviçre'de yetişen Musa, geçen sezon 28 maçta 3 golle oynarken, bu sezon ligde forma şansı bulamadı. Öte yandan teknik heyetin, geçtiğimiz günlerde kampa katılan Kamerunlu golcü Henri Bienvenu'ya (30) kilo fazlası nedeniyle olumsuz rapor verdiği ve transferin yatma noktasına geldiği iddia edildi.
- 7.1.2019
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
Hatay taarruzu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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