Hatay taarruzu – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Hatay taarruzu

Hatay taarruzu

Güney ekibi, ’un 25 yaşındaki orta sahası ’ı kadrosuna katmak istiyor. transferinde ise pürüzlerin olduğu iddia edildi.

çalışmalarını sürdüren Hatayspor, 'den bir ismi gündemine aldı. Güney ekibinin, forması giyen 25 yaşındaki 'la ilgilendiği öğrenildi. Yeşil-beyazlıların, gurbetçi orta saha için kiralama teklifinin iletildiği ifade edilirken; Konya'nın teklife olumlu baktığı bildirildi. 'de yetişen Musa, geçen sezon 28 maçta 3 golle oynarken, bu sezon ligde forma şansı bulamadı. Öte yandan teknik heyetin, geçtiğimiz günlerde kampa katılan Kamerunlu golcü 'ya (30) kilo fazlası nedeniyle olumsuz rapor verdiği ve transferin yatma noktasına geldiği iddia edildi.

  1. 7.1.2019
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