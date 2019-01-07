Tanase bombası – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Tanase bombası

Tanase bombası

Yeşil-beyazlılar, ülkemizde ve Karabük’te oynayan 31 yaşındaki yıldız için nabız yoklamaya başladı. Rusescu görüşmeleri ise olumsuz sonuçlandı.

İlk yarıda inişli çıkışlı bir grafik çizen Giresunspor, transferde atağa kalktı. 'un eski golcüsü Rusescu'nun kulübü ile anlaşamadığı için transferden vazgeçen yeşil- beyazlılar, on numara için de Rumen bir ismi gündemine aldı. Çotanaklar'ın, son olarak Steaua Bükreş forması giyen Cristian Tanase için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. Bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki on numara ile kurulan ilk temastan olumlu yanıt alındığı ve tarafların yeniden bir araya geleceği bildirildi.

ESKİŞEHİR'DEN AYRILMIŞTI
Ülkemizdeki kariyerine 2015-16'nın devre arasında 'da başlayan Tanase, 2016-17'de Karabüksor'a olmuştu. Rumen oyuncu, 'de çıktığı 58 maçta 4 gol ve 2 asistle oynadı. Sezon başında da 'la anlaşan fakat lisansı çıkmayınca takımdan ayrılan tecrübeli futbolcu, ilk yarıyı kulüpsüz geçirdi. Romanya'da Pitesti altyapısından yetişen Tanase, Steaua Bükreş'te 230 maçta 30 gol ve 48 asistle oynadı. Romanya 'nda ise 41 karşılaşmaya çıkarken, 6 kez ağları sarstı.

Romanya Milli Takımı'nda 41 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli yıldız, 6 kez ağları havalandırdı.

  1. 7.1.2019
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